Гвардиола назвал трех фаворитов ЛЧ после вылета из турнира

«Мадрид» всегда является фаворитом в борьбе за этот трофей. Есть и другие кандидаты: «Ливерпуль» проводит действительно хороший год, и «Париж» во главе с моим другом Луисом Энрике на марше. Но, очевидно, «Мадрид» является главным фаворитом", — цитирует Гвардиолу УЕФА.
Напомним, «Манчестер Сити» в стыковых матчах проиграл именно «Реалу». Во встрече, завершившейся 19 февраля, хет-трик оформил футболист «сливочных» Килиан Мбаппе и позволил своей команде одержать победу со счетом 3:1.
Текущий сезон стал для «горожан» одним из худших, а вот в 2023 году команда смогла забрать главный трофей турнира. «Реал» же является самым титулованным клубом Лиги чемпионов и действующим обладателем награды.
Расписание матчей ⅛ финала будет обнародовано 21 февраля. Пока точно неизвестно, как будут выглядеть пары ⅛ финала, но есть варианты.
Ранее в ⅛ уже прошли восемь лучших команд общего этапа, к ним присоединились другие восемь победителей стыковых матчей. Такой формат проведения плей-офф новый для этого турнира. При жеребьевке не будет никаких ограничений — в ⅛ финала могут сыграть команды из одной страны. Также если клубы встречались на основном этапе, то это не помешает новым матчам.