Гвардиола назвал трех фаворитов ЛЧ после вылета из турнира

Ранее в ⅛ уже прошли восемь лучших команд общего этапа, к ним присоединились другие восемь победителей стыковых матчей. Такой формат проведения плей-офф новый для этого турнира. При жеребьевке не будет никаких ограничений — в ⅛ финала могут сыграть команды из одной страны. Также если клубы встречались на основном этапе, то это не помешает новым матчам.