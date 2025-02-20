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Гвардиола назвал трех фаворитов ЛЧ после вылета из турнира

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал фаворитов Лиги чемпионов после того как его команда вылетела из турнира.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Мадрид» всегда является фаворитом в борьбе за этот трофей. Есть и другие кандидаты: «Ливерпуль» проводит действительно хороший год, и «Париж» во главе с моим другом Луисом Энрике на марше. Но, очевидно, «Мадрид» является главным фаворитом", — цитирует Гвардиолу УЕФА.

Напомним, «Манчестер Сити» в стыковых матчах проиграл именно «Реалу». Во встрече, завершившейся 19 февраля, хет-трик оформил футболист «сливочных» Килиан Мбаппе и позволил своей команде одержать победу со счетом 3:1.

Текущий сезон стал для «горожан» одним из худших, а вот в 2023 году команда смогла забрать главный трофей турнира. «Реал» же является самым титулованным клубом Лиги чемпионов и действующим обладателем награды.

Расписание матчей ⅛ финала будет обнародовано 21 февраля. Пока точно неизвестно, как будут выглядеть пары ⅛ финала, но есть варианты.

Ранее в ⅛ уже прошли восемь лучших команд общего этапа, к ним присоединились другие восемь победителей стыковых матчей. Такой формат проведения плей-офф новый для этого турнира. При жеребьевке не будет никаких ограничений — в ⅛ финала могут сыграть команды из одной страны. Также если клубы встречались на основном этапе, то это не помешает новым матчам.

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