Анчелотти — о победе над «Атлетико» в ЛЧ: «Реал» добился цели

«Как и всегда, это была трудная победа над “Атлетико”. Мы хорошо начали, но затем Хулиан забил отличный гол. Второй тайм был лучше, мы хорошо поработали, целью было выйти вперед, и мы этого добились.



Первоначальный план состоял в том, чтобы играть на стороне противника с Вини и Родриго, чтобы они шли в обыгрыш. Первый ход сработал хорошо, но затем мы потеряли терпение. Начали форсировать игру. Команда много работала, хорошо защищалась, “Атлетико” временами контролировал матч, но не создавал много возможностей. Команда играла компактно почти весю встречу», — приводит слова Анчелотти Marca.