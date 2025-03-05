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Анчелотти — о победе над «Атлетико» в ЛЧ: «Реал» добился цели

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов над «Атлетико» (2:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Забитыми мячами в составе «Реала» отметились Родриго (4-я минута) и Браим Диас (55). У проигравших отличился Хулиан Альварес (32).

«Как и всегда, это была трудная победа над “Атлетико”. Мы хорошо начали, но затем Хулиан забил отличный гол. Второй тайм был лучше, мы хорошо поработали, целью было выйти вперед, и мы этого добились.

Первоначальный план состоял в том, чтобы играть на стороне противника с Вини и Родриго, чтобы они шли в обыгрыш. Первый ход сработал хорошо, но затем мы потеряли терпение. Начали форсировать игру. Команда много работала, хорошо защищалась, “Атлетико” временами контролировал матч, но не создавал много возможностей. Команда играла компактно почти весю встречу», — приводит слова Анчелотти Marca.

Также Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча, который пройдет 12 марта.

«Мы создали себе небольшое преимущество и с нетерпением ждем возможности пройти дальше. Но это будет трудно. “Атлетико” будет атаковать сильнее, шансы будут равными. Качество обеих команд очень высокое. Они обе могли бы оказаться в полуфинале или финале», —добавил главный тренер «Реала».

Реал
2:1
Первый тайм: 1:1
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
4.03.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Диего Симеоне
Голы
Реал
Родригу
(Федерико Вальверде)
4′
Браим Диас
(Ферлан Менди)
55′
Атлетико
Хулиан Альварес
(Хави Галан)
32′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
23
Ферлан Менди
35
Рауль Асенсио
7
Винисиус Жуниор
9
Килиан Мбаппе
11
Родригу
14
Орельен Тшуамени
6
Эдуардо Камавинга
62′
10
Лука Модрич
8
Федерико Вальверде
82′
17
Лукас Васкес
21
Браим Диас
56′
89′
16
Эндрик
Атлетико
13
Ян Облак
2
Хосе Хименес
15
Хави Галан
15
Клеман Лангле
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
5
Родриго де Пауль
75′
9
Александр Серлот
8
Пабло Барриос
75′
10
Анхель Корреа
7
Антуан Гризманн
71′
24
Робен Ле Норман
12
Самуэл Лино
64′
16
Науэль Молина
22
Джулиано Симеоне
64′
4
Конор Галлахер
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
6
7
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
3
10
Фолы
13
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти