Матч «Бенфика» — «Барселона» 5 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

«Барселона» в 2025 году никому не проигрывает (12 побед, 3 ничьи) и вернула себе лидерство в чемпионате Испании. «Бенфика» тоже уверенно идет по календарю в Португалии и по потерянным очкам делит первое место со «Спортингом». Главная интрига противостояния в том, что команды встречались в общем раунде ЛЧ 21 января, тоже в Лиссабоне, выдав невероятный по сюжету матч — 4:5 в пользу «Барселоны». Хет-трик в том матче сделал лучший форвард «Бенфики» Эвангелос Павлидис, но «Барселона» ответила дублями Левандовского и Рафиньи, вырвав победу на 96-й минуте.