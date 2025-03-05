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Матч «Бенфика» — «Барселона» 5 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

В среду, 5 марта, в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов «Бенфика» сыграет у себя дома в Лиссабоне с «Барселоной».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч начнется в 23:00 мск и пройдет на «Эштадиу да Луш». Главный арбитр встречи — Феликс Цвайер (Германия). Игру «Бенфика» — «Барселона» в прямом эфире покажет «Okko». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.

«Барселона» на общем этапе Лиги чемпионов заняла высокое второе место в таблице вслед за «Ливерпулем», набрав 19 очков (6 побед, 1 ничья, 1 поражение), поэтому сразу попала в ⅛ финала. «Бенфика» стала 16-й (4 победы, 1 ничья, 3 поражения) с 13 очками и в феврале провела два стыковых матча с «Монако». В гостях португальский клуб победил со счетом 1:0, а дома добился устроившей его ничьей — 3:3, причем решающий мяч турецкий полузащитник «Бенфики» Оркун Кекчю забил лишь на 84-й минуте.

«Барселона» в 2025 году никому не проигрывает (12 побед, 3 ничьи) и вернула себе лидерство в чемпионате Испании. «Бенфика» тоже уверенно идет по календарю в Португалии и по потерянным очкам делит первое место со «Спортингом». Главная интрига противостояния в том, что команды встречались в общем раунде ЛЧ 21 января, тоже в Лиссабоне, выдав невероятный по сюжету матч — 4:5 в пользу «Барселоны». Хет-трик в том матче сделал лучший форвард «Бенфики» Эвангелос Павлидис, но «Барселона» ответила дублями Левандовского и Рафиньи, вырвав победу на 96-й минуте.

Результаты прошедших матчей и расписание Лиги чемпионов вы можете найти здесь.

Букмекеры полагают, что шансы гостей на победу выше. Коэффицент на выигрыш «Барселоны» составляет 1.91, а «Бенфики» — 3.80. От матча ждут повышенной результативности: коэффициенты на тотал показывают, что в игре, скорее всего, будет больше трех голов.

Лига чемпионов: таблица и календарь