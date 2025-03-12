Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диего Симеоне: очевидно, что Анчелотти намного лучше меня

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Об этом сообщает AS.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Первый матч на «Сантьяго Бернабеу», который прошел 5 марта, закончился победой «Реала» (2:1).

Футбол
Лига чемпионов 2024/2025
1/8 финала, 12.03.2025, 23:00
Атлетико
-
Реал
-

«В футболе бывают разные сценарии. Разная энергетика. У нас будут сложные моменты при игре в обороне, у нас будут моменты получше… Качество игры и свежесть будут зависеть от игроков. У соперника преимущество в счете, и мы должны забить гол, чтобы сравнять. Я верю в своих игроков, я уверен в команде. Я знаю характер своих игроков, и я не сомневаюсь, что мы постараемся продолжить борьбу в этой Лиге чемпионов. Наша цель — сыграть в финале.

Мы будем играть на своем поле. Зрители будут давить на нас, но реальность такова, что важнее всего то, что происходит на поле. Нельзя выиграть матч только за счет того, что происходит на трибунах. Мы должны провести отличную игру. Несомненно, и мы, и наши соперники подготовимся к матчу наилучшим образом. Но единственный, кто знает наверняка, что произойдет, — это Бог», — сказал Симеоне.

Также наставника «Атлетико» попросили прокомментировать слова главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, который заявил, что они имеют очень схожие представления о футболе.

«Я провел время в Италии, а он там родился. Причины более фундаментальные и кроются в опыте, который я там приобрел. Отсюда и может быть что-то похожее. Но очевидно, что Анчелотти намного лучше меня», — сказал Симеоне.

«Атлетико» сыграет с «Реалом» сегодня, 12 марта. Начало матча — в 23:00 по московскому времени.

Реал
2:1
Первый тайм: 1:1
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
4.03.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Диего Симеоне
Голы
Реал
Родригу
(Федерико Вальверде)
4′
Браим Диас
(Ферлан Менди)
55′
Атлетико
Хулиан Альварес
(Хави Галан)
32′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
23
Ферлан Менди
35
Рауль Асенсио
7
Винисиус Жуниор
9
Килиан Мбаппе
11
Родригу
14
Орельен Тшуамени
6
Эдуардо Камавинга
62′
10
Лука Модрич
8
Федерико Вальверде
82′
17
Лукас Васкес
21
Браим Диас
56′
89′
16
Эндрик
Атлетико
13
Ян Облак
2
Хосе Хименес
15
Хави Галан
15
Клеман Лангле
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
5
Родриго де Пауль
75′
9
Александр Серлот
8
Пабло Барриос
75′
10
Анхель Корреа
7
Антуан Гризманн
71′
24
Робен Ле Норман
12
Самуэл Лино
64′
16
Науэль Молина
22
Джулиано Симеоне
64′
4
Конор Галлахер
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
6
7
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
3
10
Фолы
13
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти