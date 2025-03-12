Диего Симеоне: очевидно, что Анчелотти намного лучше меня

Первый матч на «Сантьяго Бернабеу», который прошел 5 марта, закончился победой «Реала» (2:1).
«В футболе бывают разные сценарии. Разная энергетика. У нас будут сложные моменты при игре в обороне, у нас будут моменты получше… Качество игры и свежесть будут зависеть от игроков. У соперника преимущество в счете, и мы должны забить гол, чтобы сравнять. Я верю в своих игроков, я уверен в команде. Я знаю характер своих игроков, и я не сомневаюсь, что мы постараемся продолжить борьбу в этой Лиге чемпионов. Наша цель — сыграть в финале.
Мы будем играть на своем поле. Зрители будут давить на нас, но реальность такова, что важнее всего то, что происходит на поле. Нельзя выиграть матч только за счет того, что происходит на трибунах. Мы должны провести отличную игру. Несомненно, и мы, и наши соперники подготовимся к матчу наилучшим образом. Но единственный, кто знает наверняка, что произойдет, — это Бог», — сказал Симеоне.
Также наставника «Атлетико» попросили прокомментировать слова главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, который заявил, что они имеют очень схожие представления о футболе.
«Я провел время в Италии, а он там родился. Причины более фундаментальные и кроются в опыте, который я там приобрел. Отсюда и может быть что-то похожее. Но очевидно, что Анчелотти намного лучше меня», — сказал Симеоне.
«Атлетико» сыграет с «Реалом» сегодня, 12 марта. Начало матча — в 23:00 по московскому времени.