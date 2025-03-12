Кейн установил рекорд Англии по голам в Лиге чемпионов

По информации Opta, Кейн стал первым английским футболистом, забившим десять голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов. Кроме того, Кейн совершил 50-е результативное действие в Лиге чемпионов, став вторым английским игроком после Дэвида Бэкхема, достигшим этой отметки. Всего в активе Кейна 39 голов и 11 голевых передач.