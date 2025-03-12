Кейн установил рекорд Англии по голам в Лиге чемпионов

В ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Байера» (2:0) 31-летний англичанин забил гол и отдал голевую передачу на Альфонсо Дэвиса.
По информации Opta, Кейн стал первым английским футболистом, забившим десять голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов. Кроме того, Кейн совершил 50-е результативное действие в Лиге чемпионов, став вторым английским игроком после Дэвида Бэкхема, достигшим этой отметки. Всего в активе Кейна 39 голов и 11 голевых передач.
Харри Кейн провел 11 матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, в которых забил десять мячей и отдал две голевые передачи. Он делит вторую строчку в списке лучших бомбардиров турнира с нападающим дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси. Возглавляет бомбардирскую гонку вингер «Барселоны» Рафинья, в активе которого 11 мячей.
В ¼ финала Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Интером». Первая встреча пройдет 8 апреля в Мюнхене, ответная — 15 апреля в Милане.