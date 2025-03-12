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Кейн установил рекорд Англии по голам в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Харри Кейн забил десятый гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и установил национальный рекорд турнира.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Байера» (2:0) 31-летний англичанин забил гол и отдал голевую передачу на Альфонсо Дэвиса.

По информации Opta, Кейн стал первым английским футболистом, забившим десять голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов. Кроме того, Кейн совершил 50-е результативное действие в Лиге чемпионов, став вторым английским игроком после Дэвида Бэкхема, достигшим этой отметки. Всего в активе Кейна 39 голов и 11 голевых передач.

Харри Кейн провел 11 матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, в которых забил десять мячей и отдал две голевые передачи. Он делит вторую строчку в списке лучших бомбардиров турнира с нападающим дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси. Возглавляет бомбардирскую гонку вингер «Барселоны» Рафинья, в активе которого 11 мячей.

В ¼ финала Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Интером». Первая встреча пройдет 8 апреля в Мюнхене, ответная — 15 апреля в Милане.

Байер
0:2
Первый тайм: 0:0
Бавария
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
11.03.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
BayArena
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Венсан Компани
Голы
Бавария
Гарри Кейн
(Йозуа Киммих)
52′
Альфонсо Дэйвис
(Гарри Кейн)
71′
Составы команд
Байер
1
Лукас Градецки
3
Пьеро Хинкапье
4
Джонатан Та
30
Джереми Фримпонг
25
Эсекиэль Паласиос
34
Гранит Джака
52′
14
Патрик Шик
70′
5
Марио Эрмосо
31′
38′
8
Роберт Андрих
13
Артур
65′
21
Амин Адли
20
Алехандро Гримальдо
84′
16
Эмилиано Буэндия
87′
24
Алейкс Гарсия
65′
22
Виктор Бонифейс
Бавария
40
Йонас Урбиг
2
Дайот Упамекано
3
Ким Мин Джэ
19
Альфонсо Дэйвис
6
Йозуа Киммих
42
Джамал Мусиала
8
Леон Горецка
84′
16
Жоау Пальинья
27
Конрад Лаймер
8′
46′
44
Йосип Станишич
9
Гарри Кейн
82′
84′
25
Томас Мюллер
11
Кингсли Коман
10′
58′
7
Серж Гнабри
17
Майкл Олисе
70′
21
Хироки Ито
Статистика
4
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
12
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
14
Угловые
6
24
Фолы
13
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти