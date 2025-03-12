«Мы, голландцы, знаем, как проигрывать по пенальти». Тренер «Ливерпуля» о поражении

«Это был лучший матч, в котором я когда-либо участвовал. Невероятная игра, особенно по сравнению с прошлой неделей. Первые 20−25 минут мы были на их половине, создавали момент за моментом, и внезапно проигрываем со счётом 0:1.



После 90 минут мы чувствовали, что заслуживали большего, чем поражение. Я ждал, что мы забьем. Мы провели идеальную игру, за исключением забитых голов, то же самое было и с “ПСЖ” на прошлой неделе, когда они провели идеальную игру и не забили, и это случилось с нами сегодня.



В конце концов дело доходит до пенальти, а мы, голландцы, знаем, как проигрывать по пенальти. Кажется несправедливым вылететь уже на этом этапе: ты на вершине турнирной таблицы и сталкиваешься с такой командой, как “ПСЖ”, но это также и прекрасная часть футбола. Все в мире с удовольствием смотрели эту игру. Разница была невелика. Если вы хотите выиграть, вам нужно немного удачи. На прошлой неделе она у нас была, сегодня, я не думаю, что она у нас была», — сказал Слот.