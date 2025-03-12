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«Мы, голландцы, знаем, как проигрывать по пенальти». Тренер «Ливерпуля» о поражении

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:1, пен. 1:4) в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира. Об этом сообщает BBC.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Это был лучший матч, в котором я когда-либо участвовал. Невероятная игра, особенно по сравнению с прошлой неделей. Первые 20−25 минут мы были на их половине, создавали момент за моментом, и внезапно проигрываем со счётом 0:1.

После 90 минут мы чувствовали, что заслуживали большего, чем поражение. Я ждал, что мы забьем. Мы провели идеальную игру, за исключением забитых голов, то же самое было и с “ПСЖ” на прошлой неделе, когда они провели идеальную игру и не забили, и это случилось с нами сегодня.

В конце концов дело доходит до пенальти, а мы, голландцы, знаем, как проигрывать по пенальти. Кажется несправедливым вылететь уже на этом этапе: ты на вершине турнирной таблицы и сталкиваешься с такой командой, как “ПСЖ”, но это также и прекрасная часть футбола. Все в мире с удовольствием смотрели эту игру. Разница была невелика. Если вы хотите выиграть, вам нужно немного удачи. На прошлой неделе она у нас была, сегодня, я не думаю, что она у нас была», — сказал Слот.

«Ливерпуль» во второй раз за три года покидает Лигу чемпионов на стадии ⅛ финала. В сезоне-2022/23 они уступили мадридскому «Реалу» (2:5, 0:1), а в прошлом сезоне выступали в Лиге Европы.

В ¼ финала Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с победителем противостояния «Астон Вилла» — «Брюгге» (первый матч — 3:1). Ответный матч пройдет сегодня, 13 марта. Начало матча — в 23:00 по московскому времени.

Ливерпуль
0:1
По пенальти: 1:4
Основное время: 0:1 (0:1)
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
11.03.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
12′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
4
Виргил ван Дейк
26
Эндрю Робертсон
38
Райан Гравенберх
11
Мохамед Салах
5
Ибраима Конате
111′
3
Ватару Эндо
66
Трент Александр-Арнолд
73′
78
Джарелл Куанса
8
Доминик Собослаи
106′
19
Харви Эллиотт
10
Алексис Макаллистер
90+2′
91′
17
Кертис Джонс
7
Луис Диас
101′
18
Коди Гакпо
20
Диогу Жота
73′
9
Дарвин Нуньес
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
46′
90′
35
Лукас Бералдо
7
Хвича Кварацхелия
101′
19
Ли Кан Ин
8
Фабиан Руис
91′
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
120′
9
Гонсалу Рамуш
29
Брэдли Барколя
67′
14
Дезире Дуэ
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
21
3
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
12
Угловые
6
14
Фолы
6
3
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти