«Мы, голландцы, знаем, как проигрывать по пенальти». Тренер «Ливерпуля» о поражении

«Это был лучший матч, в котором я когда-либо участвовал. Невероятная игра, особенно по сравнению с прошлой неделей. Первые 20−25 минут мы были на их половине, создавали момент за моментом, и внезапно проигрываем со счётом 0:1.
После 90 минут мы чувствовали, что заслуживали большего, чем поражение. Я ждал, что мы забьем. Мы провели идеальную игру, за исключением забитых голов, то же самое было и с “ПСЖ” на прошлой неделе, когда они провели идеальную игру и не забили, и это случилось с нами сегодня.
В конце концов дело доходит до пенальти, а мы, голландцы, знаем, как проигрывать по пенальти. Кажется несправедливым вылететь уже на этом этапе: ты на вершине турнирной таблицы и сталкиваешься с такой командой, как “ПСЖ”, но это также и прекрасная часть футбола. Все в мире с удовольствием смотрели эту игру. Разница была невелика. Если вы хотите выиграть, вам нужно немного удачи. На прошлой неделе она у нас была, сегодня, я не думаю, что она у нас была», — сказал Слот.
«Ливерпуль» во второй раз за три года покидает Лигу чемпионов на стадии ⅛ финала. В сезоне-2022/23 они уступили мадридскому «Реалу» (2:5, 0:1), а в прошлом сезоне выступали в Лиге Европы.
В ¼ финала Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с победителем противостояния «Астон Вилла» — «Брюгге» (первый матч — 3:1). Ответный матч пройдет сегодня, 13 марта. Начало матча — в 23:00 по московскому времени.