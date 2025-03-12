Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: Обе команды заслужили пройти дальше

11 марта французский клуб в основное время одержал выездную победу со счетом 1:0 на лидером сезона в Английской Премьер-лиге. В Париже неделей ранее «Ливерпуль» победил с тем же счетом, поэтому встреча перешла в дополнительное время, а затем продолжилась серией пенальти. В серии 11-метровых ударов парижане были сильнее соперника — 4:1. «Ливерпуль» впервые в своей истории проиграл серию пенальти в матче Кубка и Лиги чемпионов. До этого «красные» добыли три победы в трех послематчевых сериях пенальти.
«Неважно, заслужили ли мы победу. Обе команды заслужили пройти дальше. Мы были лучше в Париже, а они были лучше здесь. Моя команда проявила себя и показала характер на “Энфилде”. Атмосфера была отличной, и матч был напряженным», — цитирует испанского специалиста пресс-служба УЕФА.
«Моя команда показала характер на “Энфилде”. Атмосфера была фантастической и играть здесь было очень сложно. Было трудно держать мяч. Но благодаря нашему менталитету, нашему характеру и особенно Доннарумме мы смогли выиграть этот матч», — отметил главный тренер «ПСЖ».
«Когда жеребьевка показала, что “Ливерпуль” сыграет с “Пари Сен-Жермен”, оба тренера подумали об одном и том же: это одна из лучших игр, которые можно увидеть в Европе. Лига чемпионов не имеет ничего общего с системностью. Нужно быть великим в нужные моменты. Мы много страдали. Они много страдали», — добавил Луис Энрике.
«ПСЖ» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В следующем раунде команда Луиса Энрике встретится с победителем пары «Астон Вилла» — «Брюгге». Первая игра прошла в Бельгии и завершилась со счетом 3:1 в пользу англичан.