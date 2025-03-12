Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: Обе команды заслужили пройти дальше

11 марта французский клуб в основное время одержал выездную победу со счетом 1:0 на лидером сезона в Английской Премьер-лиге. В Париже неделей ранее «Ливерпуль» победил с тем же счетом, поэтому встреча перешла в дополнительное время, а затем продолжилась серией пенальти. В серии 11-метровых ударов парижане были сильнее соперника — 4:1. «Ливерпуль» впервые в своей истории проиграл серию пенальти в матче Кубка и Лиги чемпионов. До этого «красные» добыли три победы в трех послематчевых сериях пенальти.