Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: Обе команды заслужили пройти дальше

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги ответного матча с «Ливерпулем» в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Jean Catuffe/Getty Images

11 марта французский клуб в основное время одержал выездную победу со счетом 1:0 на лидером сезона в Английской Премьер-лиге. В Париже неделей ранее «Ливерпуль» победил с тем же счетом, поэтому встреча перешла в дополнительное время, а затем продолжилась серией пенальти. В серии 11-метровых ударов парижане были сильнее соперника — 4:1. «Ливерпуль» впервые в своей истории проиграл серию пенальти в матче Кубка и Лиги чемпионов. До этого «красные» добыли три победы в трех послематчевых сериях пенальти.

«Неважно, заслужили ли мы победу. Обе команды заслужили пройти дальше. Мы были лучше в Париже, а они были лучше здесь. Моя команда проявила себя и показала характер на “Энфилде”. Атмосфера была отличной, и матч был напряженным», — цитирует испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

«Моя команда показала характер на “Энфилде”. Атмосфера была фантастической и играть здесь было очень сложно. Было трудно держать мяч. Но благодаря нашему менталитету, нашему характеру и особенно Доннарумме мы смогли выиграть этот матч», — отметил главный тренер «ПСЖ».

«Когда жеребьевка показала, что “Ливерпуль” сыграет с “Пари Сен-Жермен”, оба тренера подумали об одном и том же: это одна из лучших игр, которые можно увидеть в Европе. Лига чемпионов не имеет ничего общего с системностью. Нужно быть великим в нужные моменты. Мы много страдали. Они много страдали», — добавил Луис Энрике.

«ПСЖ» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В следующем раунде команда Луиса Энрике встретится с победителем пары «Астон Вилла» — «Брюгге». Первая игра прошла в Бельгии и завершилась со счетом 3:1 в пользу англичан.

Ливерпуль
0:1
По пенальти: 1:4
Основное время: 0:1 (0:1)
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
11.03.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
12′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
4
Виргил ван Дейк
26
Эндрю Робертсон
38
Райан Гравенберх
11
Мохамед Салах
5
Ибраима Конате
111′
3
Ватару Эндо
66
Трент Александр-Арнолд
73′
78
Джарелл Куанса
8
Доминик Собослаи
106′
19
Харви Эллиотт
10
Алексис Макаллистер
90+2′
91′
17
Кертис Джонс
7
Луис Диас
101′
18
Коди Гакпо
20
Диогу Жота
73′
9
Дарвин Нуньес
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
46′
90′
35
Лукас Бералдо
7
Хвича Кварацхелия
101′
19
Ли Кан Ин
8
Фабиан Руис
91′
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
120′
9
Гонсалу Рамуш
29
Брэдли Барколя
67′
14
Дезире Дуэ
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
21
3
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
12
Угловые
6
14
Фолы
6
3
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти