Матч «Атлетико» — «Реал» 12 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

В первой игре двухматчевого противостояния «Реал» добился домашней победы на «Сантьяго Бернабеу». Первый гол забил Родриго на 4-й минуте, на 22-й Хулиан Альварес из «Атлетико» сравнял, а окончательный счет на табло установил Браим Диас на 55-й минуте. 2:1, и у «Реала» перед ответной игрой есть фора в один мяч. За эту неделю «Реал» еще и опередил «Атлетико» в таблице чемпионата Испании, обыграв «Райо Вальекано» (2:1) в то время, как команда Диего Симеоне уступила «Хетафе» (1:2).
«Атлетико» в ⅛ финала попал напрямую, заняв пятое место на общем этапе Лиги чемпионов, а «Реалу» (11-е место) пришлось играть стыковые матчи. В них команда Карло Анчелотти справилась с действующим чемпионом Англии «Манчестер Сити», выиграв у подопечных Гвардиолы обе встречи (3:2, 3:1). Результаты прошедших матчей и расписание Лиги чемпионов вы можете найти здесь.
Букмекеры не видят явного фаворита на победу в отдельно взятом матче: коэффициент на выигрыш «Атлетико» составляет 2.65, а «Реала» — 2.70. Однако с учетом победы в первой игре шансы «Реала» на выход в четвертьфинал оцениваются почти в три раза выше. Коэффициент на проход «Реала» — 1.34, «Атлетико» — 3.40.