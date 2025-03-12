Матч «Атлетико» — «Реал» 12 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

В первой игре двухматчевого противостояния «Реал» добился домашней победы на «Сантьяго Бернабеу». Первый гол забил Родриго на 4-й минуте, на 22-й Хулиан Альварес из «Атлетико» сравнял, а окончательный счет на табло установил Браим Диас на 55-й минуте. 2:1, и у «Реала» перед ответной игрой есть фора в один мяч. За эту неделю «Реал» еще и опередил «Атлетико» в таблице чемпионата Испании, обыграв «Райо Вальекано» (2:1) в то время, как команда Диего Симеоне уступила «Хетафе» (1:2).