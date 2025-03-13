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Анчелотти высказался о победе «Реала» над «Атлетико» в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Атлетико» в ответной встрече ⅛ финала Лиги чемпионов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, в первом матче «Реал» победил «Атлетико» со счетом 2:1. В ответной встрече подопечные Диего Симеоне обыграли «Реал» со счетом 1:0, но уступили в серии послематчевых пенальти 2:4.

«Это была сложная игра, потому что они забили нам гол на первой минуте. Динамика немного изменилась. Они очень хорошо защищались, они контратаковали, мы не создали много явных моментов. Пенальти… Трудно найти явные моменты против “Атлетико”, потому что они защищаются эффективно и с исключительным настроем.

Меня беспокоила игра без контроля, важно было не потерять равновесие и не искать контратаки. Во втором тайме мы хорошо контролировали половину поля соперника. Дело могло дойти до пенальти, что и произошло», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов. В ¼ финала команда Карло Анчелотти сыграет с лондонским «Арсеналом».

Первые четвертьфинальные матчи состоятся 8 и 9 апреля, ответные — 15 и 16 апреля.

Атлетико
1:0
По пенальти: 2:4
Основное время: 1:0 (1:0)
Реал
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
12.03.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Карло Анчелотти
Голы
Атлетико
Конор Галлахер
1′
Нереализованные пенальти
Реал
Винисиус Жуниор
70′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
2
Хосе Хименес
8
Пабло Барриос
14
Маркос Льоренте
115′
19
Хулиан Альварес
15
Клеман Лангле
68′
91′
24
Робен Ле Норман
23
Рейнилдо Мандава
98′
3
Сесар Аспиликуэта
114′
4
Конор Галлахер
85′
12
Самуэл Лино
5
Родриго де Пауль
90′
16
Науэль Молина
7
Антуан Гризманн
89′
9
Александр Серлот
22
Джулиано Симеоне
66′
89′
10
Анхель Корреа
Реал
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
35
Рауль Асенсио
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
9
Килиан Мбаппе
120′
23
Ферлан Менди
83′
20
Франсиско Гарсия
10
Лука Модрич
65′
6
Эдуардо Камавинга
7
Винисиус Жуниор
59′
115′
16
Эндрик
11
Родригу
79′
21
Браим Диас
14
Орельен Тшуамени
39′
65′
17
Лукас Васкес
115′
Статистика
4
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
10
8
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
10
11
Фолы
16
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти