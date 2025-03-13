Анчелотти высказался о победе «Реала» над «Атлетико» в ЛЧ

Напомним, в первом матче «Реал» победил «Атлетико» со счетом 2:1. В ответной встрече подопечные Диего Симеоне обыграли «Реал» со счетом 1:0, но уступили в серии послематчевых пенальти 2:4.
«Это была сложная игра, потому что они забили нам гол на первой минуте. Динамика немного изменилась. Они очень хорошо защищались, они контратаковали, мы не создали много явных моментов. Пенальти… Трудно найти явные моменты против “Атлетико”, потому что они защищаются эффективно и с исключительным настроем.
Меня беспокоила игра без контроля, важно было не потерять равновесие и не искать контратаки. Во втором тайме мы хорошо контролировали половину поля соперника. Дело могло дойти до пенальти, что и произошло», — приводит слова Анчелотти Marca.
«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов. В ¼ финала команда Карло Анчелотти сыграет с лондонским «Арсеналом».
Первые четвертьфинальные матчи состоятся 8 и 9 апреля, ответные — 15 и 16 апреля.