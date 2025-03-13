Анчелотти высказался о победе «Реала» над «Атлетико» в ЛЧ

«Это была сложная игра, потому что они забили нам гол на первой минуте. Динамика немного изменилась. Они очень хорошо защищались, они контратаковали, мы не создали много явных моментов. Пенальти… Трудно найти явные моменты против “Атлетико”, потому что они защищаются эффективно и с исключительным настроем.



Меня беспокоила игра без контроля, важно было не потерять равновесие и не искать контратаки. Во втором тайме мы хорошо контролировали половину поля соперника. Дело могло дойти до пенальти, что и произошло», — приводит слова Анчелотти Marca.