Симеоне: Вновь не победили «Реал» в ЛЧ, но каждый раз они страдали

Напомним, в первом матче ⅛ финала ЛЧ «Атлетико» уступил «Реалу» со счетом 1:2. В ответной встрече подопечные Диего Симеоне обыграли «сливочных» со счетом 1:0, но проиграли в серии послематчевых пенальти 2:4.
— Конечно, все расстроены, что вылетели. Каждый хотел сыграть в финале. Но команда отдала все. Есть два способа заснуть: либо думать, что мы плохо сыграли и не сделали, что должны были, либо сказать себе: «Я сделал все, что мог». И эта команда сделала все.
Наши болельщики были с нами вчера, поддерживали нас сегодня. Это был прекрасный день. Да, мы не прошли дальше, но я спокоен. Да, мы так и не смогли победить «Реал» в Лиге чемпионов, но каждый раз они страдали. Они уйдут с радостью от победы, но будут помнить, что с нами им всегда непросто", — приводит слова Симеоне AS.
«Реал» и «Атлетико» встречались между собой в Лиге чемпионов пять раз на разных стадиях. Дважды «Реал» обыграл «матрасников» в финале. Еще по разу «сливочные» выбили «Атлетико» на стадиях ⅛ финала, ¼ финала и ½ финала.
В ¼ финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет против лондонского «Арсенала». Первые четвертьфинальные матчи состоятся 8 и 9 апреля, ответные — 15 и 16 апреля.