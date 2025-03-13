Симеоне: Вновь не победили «Реал» в ЛЧ, но каждый раз они страдали

— Конечно, все расстроены, что вылетели. Каждый хотел сыграть в финале. Но команда отдала все. Есть два способа заснуть: либо думать, что мы плохо сыграли и не сделали, что должны были, либо сказать себе: «Я сделал все, что мог». И эта команда сделала все.



Наши болельщики были с нами вчера, поддерживали нас сегодня. Это был прекрасный день. Да, мы не прошли дальше, но я спокоен. Да, мы так и не смогли победить «Реал» в Лиге чемпионов, но каждый раз они страдали. Они уйдут с радостью от победы, но будут помнить, что с нами им всегда непросто", — приводит слова Симеоне AS.