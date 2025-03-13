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Гол «Атлетико» в серии пенальти отменили из-за двойного касания

Польский судья Шимон Марчиняк отменил гол «Атлетико» в серии пенальти против мадридского «Реала» (1:0, пен. 2:4) из-за двойного касания.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Gualter Fatia/Getty Images

Во время исполнения второго удара нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес поскользнулся и коснулся мяча обеими ногами. Мяч оказался в воротах, однако после обсуждения ситуации с ВАР Марчиняк не засчитал взятие ворот. При этом на замедленных повторах в ТВ-трансляции нельзя было однозначно определить, было касание или нет.

После незасчитанного пенальти Альвареса вратарь «Атлетико» Ян Облак сумел отразить удар Лукаса Васкеса, однако следом полузащитник «матрасников» Маркос Льоренте попал в перекладину и обеспечил «Реалу» выход в четвертьфинал.

По информации журналиста Педро Фульяно, Альварес не согласен с решением арбитров и заявил, что не почувствовал второго касания мяча во время удара. Вратарь «Реала» Тибо Куртуа после матча заявил, что он видел двойное касание Альвареса и сообщил об этом судье.

«Я заметил, что Хулиан коснулся мяча дважды, и сообщил об этом судье. Им немного не повезло. Мы не показали свой лучший футбол, но прошли дальше, и это главное. УЕФА видит все четко. Мне надоело все время изображать жертву и плакать из-за подобных вещей. Арбитр не подсуживает ни одной из команд, ни в Испании, ни в Европе. Думаю, они все видели четко, поэтому и дали свисток. Они люди и могут ошибаться, но благодаря технологии ВАР они все четко видели», — сказал Куртуа.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне на послематчевой пресс-конференции не смог скрыть своего разочарования решением Марчиняка.

«Судья сказал нам, что Хулиан коснулся мяча второй ногой до того, как пробить. Но я посмотрел повтор: мяч не двигался. Вы видели два касания? Не бойтесь, скажите. Видели или нет? Поднимите руку, если да! Кто видел два касания? Поднимите руку! Поднимайте руки те, кто видел эти два касания Хулиана! Никто? Ну что ж, понятно, закончили на этом, спасибо. Значит никто», — сказал Симеоне.

В ¼ финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет против «Арсенала». Первый матч пройдет 8 апреля в Лондоне, ответный — 16 апреля в Мадриде.

Атлетико
1:0
По пенальти: 2:4
Основное время: 1:0 (1:0)
Реал
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
12.03.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Карло Анчелотти
Голы
Атлетико
Конор Галлахер
1′
Нереализованные пенальти
Реал
Винисиус Жуниор
70′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
2
Хосе Хименес
8
Пабло Барриос
14
Маркос Льоренте
115′
19
Хулиан Альварес
15
Клеман Лангле
68′
91′
24
Робен Ле Норман
23
Рейнилдо Мандава
98′
3
Сесар Аспиликуэта
114′
4
Конор Галлахер
85′
12
Самуэл Лино
5
Родриго де Пауль
90′
16
Науэль Молина
7
Антуан Гризманн
89′
9
Александр Серлот
22
Джулиано Симеоне
66′
89′
10
Анхель Корреа
Реал
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
35
Рауль Асенсио
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
9
Килиан Мбаппе
120′
23
Ферлан Менди
83′
20
Франсиско Гарсия
10
Лука Модрич
65′
6
Эдуардо Камавинга
7
Винисиус Жуниор
59′
115′
16
Эндрик
11
Родригу
79′
21
Браим Диас
14
Орельен Тшуамени
39′
65′
17
Лукас Васкес
115′
Статистика
4
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
10
8
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
10
11
Фолы
16
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти