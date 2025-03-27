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УЕФА может наказать игроков «Реала» по итогам матча с «Атлетико»

В УЕФА начали разбирательство по поводу поведения Антонио Рюдигера, Килиана Мбаппе, Даниэля Себальоса и Винисиуса Жуниора.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

УЕФА начал расследование поведения четверых футболистов испанского «Реала» после ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов против испанского «Атлетико». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Инцидент произошел после матча, который состоялся 12 марта на домашнем стадионе «Атлетико». «Реал» вышел в четвертьфинал турнира по сумме двух встреч. После игры футболисты «Реала» Антонио Рюдигер, Килиан Мбаппе, Даниэль Себальос и Винисиус Жуниор праздновали победу перед трибуной болельщиков «Атлетико». Клуб воспринял подобное поведение как провокацию и направил жалобу в УЕФА.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с английским «Арсеналом». Первая встреча состоится 8 апреля в Лондоне и начнется в 22 часа по московскому времени.