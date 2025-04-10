Матч «Лион» — «Манчестер Юнайтед» 10 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

Фаворита в матче букмекеры не видят. Коэффициенты на победу «Лиона» (2.75) и «МЮ» (2.65) примерно равны. На ничью можно поставить за 3.35. В то же время шансы на выход в полуфинал по сумме двух встреч у «Манчестер Юнайтед», проводящего ответную игру дома через неделю, значительно выше: коэффициент 1.49 против 2.63 на проход «Лиона». Не ясно, будет ли в игре много забитых мячей: коэффициент на тотал больше 2.5 — 1.92, а меньше 2.5 — 1.88. Вероятность обмена голами выше, чем сухого матча для одной из сторон. Ставки «обе забьют — да» принимают с коэффициентом 1.72, «обе забьют — нет» — 2.10.