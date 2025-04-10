Матч «Лион» — «Манчестер Юнайтед» 10 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 22:00 мск и пройдет на арене «Парк Олимпик Лионне» («Групама Стэдиум»). Главный арбитр встречи — Гленн Нюберг из Швеции. Игру «Лион» — «Манчестер Юнайтед» в прямом эфире покажет «Okko». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
Для «Манчестер Юнайтед», занимающего 13-е место в чемпионате Англии, Лига Европы — единственная возможность добиться каких-то успехов по итогам этого сезона. На предыдущей стадии манкунианцы прошли испанский «Реал Сосьедад», в гостях сыграв вничью 1:1, а дома добившись уверенной победы со счетом 4:1. «Лион» в ⅛ финала Лиги Европы справился с румынским клубом «ФКСБ», выиграв обе встречи (3:1 и 4:0).
«Лион» в чемпионате Франции занимает пятое место, на одно очко отставая от зоны Лиги чемпионов. Подопечные Паулу Фонсеки имеют реальные шансы выступить в главном футбольном турнире Европы. Напомним, что путевку в Лигу чемпионов получает и победитель Лиги Европы — эта цель стоит перед еще одним португальским тренером Рубеном Аморимом и его «МЮ», который на этой стадии рассматрирвается как один из главных фаворитов турнира, наряду с «Атлетиком» из Бильбао.
Результаты прошедших матчей и расписание Лиги Европы вы можете найти здесь.
Фаворита в матче букмекеры не видят. Коэффициенты на победу «Лиона» (2.75) и «МЮ» (2.65) примерно равны. На ничью можно поставить за 3.35. В то же время шансы на выход в полуфинал по сумме двух встреч у «Манчестер Юнайтед», проводящего ответную игру дома через неделю, значительно выше: коэффициент 1.49 против 2.63 на проход «Лиона». Не ясно, будет ли в игре много забитых мячей: коэффициент на тотал больше 2.5 — 1.92, а меньше 2.5 — 1.88. Вероятность обмена голами выше, чем сухого матча для одной из сторон. Ставки «обе забьют — да» принимают с коэффициентом 1.72, «обе забьют — нет» — 2.10.