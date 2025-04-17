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«ПСЖ» заработал больше всех призовых денег в этом сезоне ЛЧ

На текущий момент по размеру призовых чемпион Франции опережает всех соперников в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает аналитическая платформа Football Meets Data, «ПСЖ» на данный момент заработал 119, 4 миллиона евро в качестве призовых. По данным источника, на втором месте расположился миланский «Интер», заработавший 118,1 миллиона евро. Замыкает тройку лидеров по этому показателю лондонский «Арсенал» — 117 миллионов евро.

Топ-10 клубов по заработку в нынешнем сезоне Лиги чемпионов:

  • «ПСЖ» — 119,4 миллиона евро;
  • «Интер» — 118,1 миллиона евро;
  • «Арсенал» — 117 миллионов евро;
  • «Барселона» — 116,6 миллиона евро;
  • «Бавария» — 105,9 миллиона евро;
  • «Боруссия» Дортмунд — 102,2 миллиона евро;
  • «Реал» Мадрид — 101,8 миллиона евро;
  • «Ливерпуль» — 98,1 миллиона евро;
  • «Байер» — 87,1 миллиона евро;
  • «Атлетико» Мадрид — 84,9 миллиона евро.

В ¼ финала Лиги чемпионов подопечные Луиса Энрике по итогам двух матчей были сильнее английской «Астон Виллы» (5−4). В полуфинале самого престижного еврокубкового турнира «ПСЖ» сыграет с еще одним клубом из Великобритании 5 — лондонским «Арсеналом». Матч состоятся 29 апреля и 5 мая.