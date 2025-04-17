«ПСЖ» заработал больше всех призовых денег в этом сезоне ЛЧ

В ¼ финала Лиги чемпионов подопечные Луиса Энрике по итогам двух матчей были сильнее английской «Астон Виллы» (5−4). В полуфинале самого престижного еврокубкового турнира «ПСЖ» сыграет с еще одним клубом из Великобритании 5 — лондонским «Арсеналом». Матч состоятся 29 апреля и 5 мая.