Хайкин обратился к болельщикам из России после выхода в полуфинал ЛЕ

«Это потрясающе. Я не думал, что игра зайдет так далеко, но мы не могли сдаться. Мы говорили о том, как нам это нравится. Я впервые участвую в серии пенальти, и мне нужно было постараться прочитать их как можно лучше. В конце концов все получилось хорошо. Это так много значит для Норвегии и моей семьи», — сказал Хайкин.