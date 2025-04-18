Хайкин обратился к болельщикам из России после выхода в полуфинал ЛЕ

Первый матч в Норвегии закончился победой «Буде-Глимт» со счетом 2:0. Ответная игра в Риме завершилась победой «Лацио» в дополнительное время — 3:1.
После матча была назначена серия пенальти, в которой сильнее оказался «Буде-Глимт» (3:2). Главным героем серии пенальти стал российский вратарь, который отразил удары Лумы Чауны и Тати Кастельяноса.
«Это потрясающе. Я не думал, что игра зайдет так далеко, но мы не могли сдаться. Мы говорили о том, как нам это нравится. Я впервые участвую в серии пенальти, и мне нужно было постараться прочитать их как можно лучше. В конце концов все получилось хорошо. Это так много значит для Норвегии и моей семьи», — сказал Хайкин.
Также Хайкин поучаствовал в послематчевом интервью для Okko, в котором обратился к российским болельщикам.
«Всем нашим привет, спасибо, что болеете за меня. Дай бог всем здоровья, ждите нас в полуфинале. “Тоттенхэм” в полуфинале? Я не знал. Вау. Будет классно, у них новый стадион, плюс мы играли против Постекоглу. Насколько знаю, тактика у него не изменилась», — сказал Хайкин.
«Буде-Глимт» впервые в своей истории вышел в полуфинал еврокубкового турнира, где ему предстоит сыграть с «Тоттенхэмом». Первый матч пройдет 1 мая в Англии, ответный — 8 мая в Норвегии.
Марко Барони
Хьетиль Кнутсен
Валентин Кастельянос
(Густав Исаксен)
21′
Тиджани Нослин
(Алессио Романьоли)
90+3′
Булай Диа
(Маттео Гендузи)
100′
Андреас Хельмерсен
(Исак Дибвик Маатта)
109′
35
Христос Мандас
13
Алессио Романьоли
34
Марио Хила
8
Маттео Гендузи
29
Мануэль Лаццари
104′
11
Валентин Кастельянос
6
Никола Ровелла
22′
85′
5
Матиас Весино
10
Маттиа Дзакканьи
88′
14
Тиджани Нослин
77
Адам Марушич
68′
30
Нуну Тавареш
94′
23
Эльсеид Хюсай
9
Родригес Педро
68′
19
Булай Диа
107′
18
Густав Исаксен
84′
20
Лум Чауна
12
Никита Хайкин
6
Юстейн Гундерсен
7
Патрик Берг
80′
20
Фредрик Сьевольд
102′
23
Йенс Петтер Хауге
15
Фредрик Бьеркан
103′
27
Сондре Серли
4
Один Бьертуфт
106′
95
Йеппе Кьер
14
Ульрик Сальтнес
57′
19
Сондре Фет
26
Хокун Эвьен
60′
89′
18
Бреде Матиас Моэ
9
Каспер Хег
35′
76′
25
Исак Дибвик Маатта
11
Оле Дидрик Бломберг
76′
21
Андреас Хельмерсен
77′
120′
3
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
28
Удары (всего)
12
10
Удары в створ
9
1
Штанги, перекладины
0
14
Угловые
4
14
Фолы
15
7
Офсайды
0
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти