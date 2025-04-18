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Хайкин обратился к болельщикам из России после выхода в полуфинал ЛЕ

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги Европы. Об этом сообщает Brønnøysunds Avis.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

Первый матч в Норвегии закончился победой «Буде-Глимт» со счетом 2:0. Ответная игра в Риме завершилась победой «Лацио» в дополнительное время — 3:1.

После матча была назначена серия пенальти, в которой сильнее оказался «Буде-Глимт» (3:2). Главным героем серии пенальти стал российский вратарь, который отразил удары Лумы Чауны и Тати Кастельяноса.

«Это потрясающе. Я не думал, что игра зайдет так далеко, но мы не могли сдаться. Мы говорили о том, как нам это нравится. Я впервые участвую в серии пенальти, и мне нужно было постараться прочитать их как можно лучше. В конце концов все получилось хорошо. Это так много значит для Норвегии и моей семьи», — сказал Хайкин.

Также Хайкин поучаствовал в послематчевом интервью для Okko, в котором обратился к российским болельщикам.

«Всем нашим привет, спасибо, что болеете за меня. Дай бог всем здоровья, ждите нас в полуфинале. “Тоттенхэм” в полуфинале? Я не знал. Вау. Будет классно, у них новый стадион, плюс мы играли против Постекоглу. Насколько знаю, тактика у него не изменилась», — сказал Хайкин.

«Буде-Глимт» впервые в своей истории вышел в полуфинал еврокубкового турнира, где ему предстоит сыграть с «Тоттенхэмом». Первый матч пройдет 1 мая в Англии, ответный — 8 мая в Норвегии.

Лацио
3:1
По пенальти: 2:3
Основное время: 2:0 (1:0)
Буде-Глимт
Футбол, Лига Европы, 1/4 финала
17.04.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Марко Барони
Хьетиль Кнутсен
Голы
Лацио
Валентин Кастельянос
(Густав Исаксен)
21′
Тиджани Нослин
(Алессио Романьоли)
90+3′
Булай Диа
(Маттео Гендузи)
100′
Буде-Глимт
Андреас Хельмерсен
(Исак Дибвик Маатта)
109′
Составы команд
Лацио
35
Христос Мандас
13
Алессио Романьоли
34
Марио Хила
8
Маттео Гендузи
29
Мануэль Лаццари
104′
11
Валентин Кастельянос
6
Никола Ровелла
22′
85′
5
Матиас Весино
10
Маттиа Дзакканьи
88′
14
Тиджани Нослин
77
Адам Марушич
68′
30
Нуну Тавареш
94′
23
Эльсеид Хюсай
9
Родригес Педро
68′
19
Булай Диа
107′
18
Густав Исаксен
84′
20
Лум Чауна
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
6
Юстейн Гундерсен
7
Патрик Берг
80′
20
Фредрик Сьевольд
102′
23
Йенс Петтер Хауге
15
Фредрик Бьеркан
103′
27
Сондре Серли
4
Один Бьертуфт
106′
95
Йеппе Кьер
14
Ульрик Сальтнес
57′
19
Сондре Фет
26
Хокун Эвьен
60′
89′
18
Бреде Матиас Моэ
9
Каспер Хег
35′
76′
25
Исак Дибвик Маатта
11
Оле Дидрик Бломберг
76′
21
Андреас Хельмерсен
77′
120′
Статистика
3
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
28
Удары (всего)
12
10
Удары в створ
9
1
Штанги, перекладины
0
14
Угловые
4
14
Фолы
15
7
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти