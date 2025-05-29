Матвей Сафонов записал видео в преддверии финала Лиги чемпионов

«Сегодня заключительный день в Париже, завтра мы улетаем в Мюнхен. Команда уже готова, сегодня провели тренировку, завтра вечером у нас предыгровая тренировка на стадионе, и уже готовимся к игре. Все в порядке, команда готова. Будем готовы дать бой», — сказал Сафонов на видео в своем телеграм-канале.