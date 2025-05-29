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Матвей Сафонов записал видео в преддверии финала Лиги чемпионов

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о готовности команды к финалу Лиги чемпионов с «Интером».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

«Сегодня заключительный день в Париже, завтра мы улетаем в Мюнхен. Команда уже готова, сегодня провели тренировку, завтра вечером у нас предыгровая тренировка на стадионе, и уже готовимся к игре. Все в порядке, команда готова. Будем готовы дать бой», — сказал Сафонов на видео в своем телеграм-канале.

Финал «ПСЖ» — «Интер» состоится 31 мая в Мюнхене. Начало — в 22 часа по московскому времени.

Ожидается, что Матвей Сафонов начнет матч на скамейке запасных — место в воротах парижан должен занять основной голкипер клуба Джанлуиджи Доннарумма. Россиянин играет за «ПСЖ» с лета 2024 года. Сафонов провел 17 матчей за «ПСЖ», 7 из которых — «на ноль».

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