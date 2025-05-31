Финал ЛЧ, «Ролан Гаррос», стыковые игры в РПЛ, «Формула-1», российский баскетбол: что посмотреть сегодня

В Мюнхене на стадион «Альянц Арена» состоится финал самого престижного еврокубка. «ПСЖ» еще ни разу не побеждал в турнире, но давно мечтает о завоевании Кубка чемпионов. На этот раз коллектив Луиса Энрике подошел к решающему матчу в статусе фаворита. Именно этот клуб букмекеры с небольшим перевесом называют наиболее вероятным победителем противостояния. Парижане заняли лишь 15-е место на групповом этапе, а в плей-офф последовательно выбили из турнира «Брест» и три английские команды — «Ливерпуль», победивший на основном этапе и считавшийся среди основных претендентов на победу в ЛЧ, а также «Астон Виллу» и «Арсенал». Из игроков «ПСЖ» болельщики из России могут болеть за экс-игрока «Рубина» и «Локомотива» Хвичу Кварацхелию, а также второго голкипера команды Матвея Сафонова. К сожалению, вероятность появления российского вратаря на поле расценивается как не очень высокая.