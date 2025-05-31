Финал ЛЧ, «Ролан Гаррос», стыковые игры в РПЛ, «Формула-1», российский баскетбол: что посмотреть сегодня

Финал Лиги чемпионов. «ПСЖ» — «Интер»
22:00. Где смотреть: Okko Спорт.
В Мюнхене на стадион «Альянц Арена» состоится финал самого престижного еврокубка. «ПСЖ» еще ни разу не побеждал в турнире, но давно мечтает о завоевании Кубка чемпионов. На этот раз коллектив Луиса Энрике подошел к решающему матчу в статусе фаворита. Именно этот клуб букмекеры с небольшим перевесом называют наиболее вероятным победителем противостояния. Парижане заняли лишь 15-е место на групповом этапе, а в плей-офф последовательно выбили из турнира «Брест» и три английские команды — «Ливерпуль», победивший на основном этапе и считавшийся среди основных претендентов на победу в ЛЧ, а также «Астон Виллу» и «Арсенал». Из игроков «ПСЖ» болельщики из России могут болеть за экс-игрока «Рубина» и «Локомотива» Хвичу Кварацхелию, а также второго голкипера команды Матвея Сафонова. К сожалению, вероятность появления российского вратаря на поле расценивается как не очень высокая.
«Интер» ранее трижды побеждал в главном еврокубковом турнире — в 1964, 1965 и 2010 годах. Команда Симоне Индзаги настроена сегодня пополнить клубную коллекцию заветным трофеем. По итогам основного этапа миланцы заняли 4-е место, и начиная с ⅛ финала были сильнее нидерландского «Фейеноорда», а также грозных «Баварии» и «Барселоны». Нынешний «Интер» — это очень опытная команда. Средний возраст состава — 29,6 года. 36-летний Ян Зоммер по-прежнему творит чудеса на воротах, 37-летний Франческо Ачерби бетонирует центр обороны, а в полузащите ожидается выход 36-летнего Генриха Мхитаряна.
Пожалуй, это тот самый случай, когда выбрать победителя действительно тяжело. Зрителей ожидает крайне интересный поединок двух ярких команд, каждая из которых заслужила победу своим выступлением в этом сезоне Лиги чемпионов.
Третий круг «Ролан Гаррос». Мирра Андреева (Россия, 6) — Юлия Путинцева (Казахстан, 32).
12:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IP-TV, паблики во Вконтакте.
Мирра Андреева в прошлом году вышла в полуфинал грунтового турнира «Большого шлема» и будет пытаться повторить или даже превзойти тот результат. В третьем круге 18-летней россиянке предстоит сразиться с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, которая до 2012 года выступала за Россию. Девушки ранее ни разу не играли друг с другом. Победительница матча далее выйдет на победительницу пары Дарья Касаткина — Паула Бадоса.
В женской сетке 31 мая также сыграют между собой две представительницы России. В 13:40* (время начала может измениться) 20-я ракетка мира Екатерина Александрова сыграет с Вероникой Кудерметовой. Для Екатерины выход в третий круг в Париже стал лучшим достижением на турнире, а Вероника три года назад доходила до четвертьфинала «Ролан Гаррос». Девушки хорошо знаю игровую манеру друг друга — сегодняшний матч станет для них седьмым, счет в противостоянии 3−3.
Вторые стыковые матчи за право играть в РПЛ. «Пари НН» — «Сочи» и «Ахмат» — «Урал».
17:00 и 19:30. Где смотреть: «VK Видео».
«Ахмат» примет «Урал» в ответном поединке плей-офф за право выступать в РПЛ — первая встреча закончилась победой екатеринбуржцев (2:1). После поражения Сергей Ташуев подал в отставку с должности главного тренера «Ахмата». К ответной встрече грозненцев будет готовить тренерский штаб во главе с Федором Щербаченко. Однако даже в случае поражения у «Ахмата» есть шансы сохранить место в РПЛ на следующий сезон — «Химки» не прошли лицензирование РФС и не будут участвовать в сильнейшем дивизионе в сезоне-2025/26. Решение, какая из команд заменит подмосковный клуб, будет принято РФС до 15 июня.
В первом стыковом матче на выезде «Пари НН» добыл победу над «Сочи» со счетом 2:1. В ответной встрече нижегородцам достаточно не проиграть, чтобы обеспечить себе сохранение прописки в следующем сезоне в Премьер-лиге. Накануне в СМИ появилась информация о том, что испанский специалист Роберт Морено уволен с поста главного тренера «Сочи» после полутора лет работы. По итогам сезона футбольный клуб «Сочи» занял 5-е место в турнирной таблице Первой лиги и попал в стыковые матчи с пятого места благодаря отстранению «Черноморца».
«Формула-1». Квалификация Гран-при Испании.
17:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IP-TV, паблики во Вконтакте.
Сегодня пройдет квалификация 9-го этапа «Формулы-1» сезона 2025 года. После восьми этапов в чемпионате наблюдается напряженная борьба — двух пилотов на верхних ступенях таблицы разделяет всего 3 балла. Причем оба этих пилота выступают за одну команду — «Макларен». Триумфатор четырех Гран-при нынешнего сезона австралиец Оскар Пиастри набрал 161 очко, а в активе британца Ландо Норриса, победившего в Австралии и Монако, 158 баллов. На третьем месте на данный момент находится победитель последних четырех чемпионатов Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» (136 очков). Кто победит на Гран-при Испании?
Впервые Гран-при Испании был включен в календарь чемпионата мира «Формулы-1» в 1951 году, а на автодроме Каталунья на севере провинции Барселона проводится с 1991 года.
Единая лига. 3-й матч серии за 3-е место. «Локомотив-Кубань» — УНИКС.
14:55. Где смотреть: Матч ТВ.
В первых двух матчах в Казани победу праздновали баскетболисты УНИКСа. Смогут ли краснодарцы при поддержке трибун «Баскет-холла» и вернуться в борьбу за бронзовые медали или казанцы сделают еще один уверенный шаг к итоговой победе.