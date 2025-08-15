Израильские болельщики назвали поляков «убийцами с 1939 года»

Встреча проходила на нейтральном поле в Дебрецене (Венгрия). Во втором тайме израильские фанаты растянули баннер с надписью «убийцы с 1939 года» на английском языке, адресованный в адрес болельщиков польского клуба. Также некоторые болельщики «Маккаби» изображали на трибунах половой акт с манекеном, облаченным в государственный флаг Польши.
Вызывающее поведение израильских фанатов повлекло за собой международный скандал и вызвало резкую реакцию со стороны польских властей.
«Скандальный баннер, вывешенный фанатами “Маккаби” из Хайфы, оскорбляет память польских граждан — жертв Второй мировой войны, среди которых было три миллиона евреев. Это глупость, которую нельзя объяснить никакими словами», — написал в соцсетях президент Польши Кароль Навроцкий.
«Абсолютно скандальное поведение израильских болельщиков во время матча Лиги Конференций по отношению к Польше и полякам. Необходима однозначная реакция со стороны УЕФА. Нет и не будет согласия на историческую ложь против нашей нации», — добавил вице-премьер страны Владислав Косиняк-Камыш.
«Ракув», несмотря на домашнее поражение со счетом 0:1, вышел в финальный раунд квалификации Лиги конференций, где сыграет с болгарской «Ардой». Польский клуб во второй раз в своей истории может выйти в основной этап еврокубкового турнира.
