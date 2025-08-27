УЕФА представил официальный мяч нового сезона Лиги чемпионов

«Помимо использования переработанного полиэстера и чернил на водной основе, мяч сезона-2025/26 изготовлен из большего количества биоматериалов, чем любой другой официальный мяч турнира. В каждом слое мяча используются такие материалы, как кукурузные волокна, сахарный тростник, древесная масса и резина, без ущерба для его характеристик», — сказано в сообщении на сайте УЕФА.