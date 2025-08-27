УЕФА представил официальный мяч нового сезона Лиги чемпионов

Отмечается, что дизайн мяча, который производится Adidas, вдохновлен ночным небом. Мяч выполнен в синем и белом цветах. Звезды на нем обведены золотым контуром и окрашены в синий цвет, также в них нарисованы золотые знаки зодиака, «символизирующие героические подвиги и небесное предназначение».
Также был представлен мяч женской Лиги чемпионов в другом цветовом исполнении.
«Помимо использования переработанного полиэстера и чернил на водной основе, мяч сезона-2025/26 изготовлен из большего количества биоматериалов, чем любой другой официальный мяч турнира. В каждом слое мяча используются такие материалы, как кукурузные волокна, сахарный тростник, древесная масса и резина, без ущерба для его характеристик», — сказано в сообщении на сайте УЕФА.
28 августа в 19 часов по московскому времени начнется трансляция жеребьевки общего этапа турнира. Мероприятие состоится в Монако. Жеребьевку турнира покажет онлайн-кинотеатр Okko.
Формат не изменился с прошлого года: 36 участников будут поделены на четыре корзины в соответствии с индивидуальным рейтингом.
Расписание матчей Лиги чемпионов
- 1-й тур:
16—18 сентября
- 2-й тур: 30 сентября — 1 октября
- 3-й тур:
21—22 октября
- 4-й тур:
4—5 ноября
- 5-й тур:
25—26 ноября
- 6-й тур:
9—10 декабря
- 7-й тур:
20—21 января
- 8-й тур: 28 января
Действующим победителем Лиги чемпионов является «Пари Сен-Жермен». В финале минувшего розыгрыша соревнования команда Луиса Энрике встречалась с миланским «Интером». Парижский клуб одержал разгромную победу со счетом 5:0. В составе парижан голами отличились Дезире Дуэ (дубль), Хвича Кварацхелия, Ашраф Хакими и Сенни Маюлу.