Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Крылья Советов
0
:
Динамо
0
Все коэффициенты
П1
3.24
X
3.80
П2
2.15
Футбол. Кубок России
18:30
Сочи
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.30
П2
1.63
Футбол. Лига Европы
19:30
АЕК Л
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.60
П2
3.05
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Карабах
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.65
П2
3.16
Футбол. Лига конференций
19:45
Рига
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.76
П2
2.05
Футбол. Кубок России
20:45
Балтика
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.65
П2
2.65
Футбол. Кубок России
20:45
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.60
П2
4.70
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.66
П2
3.56
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.20
П2
5.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.30
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Брюгге
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.65
П2
5.67

УЕФА представил официальный мяч нового сезона Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА показала, как будет выглядеть официальный мяч общего этапа грядущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: UEFA

Отмечается, что дизайн мяча, который производится Adidas, вдохновлен ночным небом. Мяч выполнен в синем и белом цветах. Звезды на нем обведены золотым контуром и окрашены в синий цвет, также в них нарисованы золотые знаки зодиака, «символизирующие героические подвиги и небесное предназначение».

Также был представлен мяч женской Лиги чемпионов в другом цветовом исполнении.

«Помимо использования переработанного полиэстера и чернил на водной основе, мяч сезона-2025/26 изготовлен из большего количества биоматериалов, чем любой другой официальный мяч турнира. В каждом слое мяча используются такие материалы, как кукурузные волокна, сахарный тростник, древесная масса и резина, без ущерба для его характеристик», — сказано в сообщении на сайте УЕФА.

28 августа в 19 часов по московскому времени начнется трансляция жеребьевки общего этапа турнира. Мероприятие состоится в Монако. Жеребьевку турнира покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Формат не изменился с прошлого года: 36 участников будут поделены на четыре корзины в соответствии с индивидуальным рейтингом.

Расписание матчей Лиги чемпионов

  • 1-й тур: 16—18 сентября
  • 2-й тур: 30 сентября — 1 октября
  • 3-й тур: 21—22 октября
  • 4-й тур: 4—5 ноября
  • 5-й тур: 25—26 ноября
  • 6-й тур: 9—10 декабря
  • 7-й тур: 20—21 января
  • 8-й тур: 28 января

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Пари Сен-Жермен». В финале минувшего розыгрыша соревнования команда Луиса Энрике встречалась с миланским «Интером». Парижский клуб одержал разгромную победу со счетом 5:0. В составе парижан голами отличились Дезире Дуэ (дубль), Хвича Кварацхелия, Ашраф Хакими и Сенни Маюлу.