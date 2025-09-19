Ричмонд
Флик отреагировал на дубль Рэшфорда в матче ЛЧ с «Ньюкаслом»

«Барселона» обыграла «Ньюкасл» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на домашнем поле «Ньюкасла» и завершилась со счетом 2:1 в пользу каталонского клуба. Дублем в составе победителей отметился Маркус Рэшфорд (58-я и 67-я минуты). Один мяч «Ньюкасл» отыграл благодаря голу Энтони Гордона (90).

«Фантастическая атмосфера. Мы видели, как интенсивно играл “Ньюкасл”. Этого мы и ожидали. Мы были уверены в себе и верили в свои силы.

Очень важно начать сезон с трех набранных очков. В прошлом сезоне мы проиграли “Монако”. Это помогает нам становиться все лучше и лучше.

Дубль Рэшфорда? Мы всегда видим его такую игру на тренировках, и мы увидели это сегодня. Рад за него. В нападении у нас много хороших игроков, и он один из них. Я рад, что он у нас есть. Он дает нам больше возможностей.

Эти два гола очень помогут Маркусу сделать следующий шаг. Очень важно, чтобы он был уверен в себе и чувствовал себя хорошо. Эти голы невероятно важны для него на следующих этапах», — приводит слова Флика BBC.

Напомним, в июле Рэшфорд перешел в «Барселону» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. Арендное соглашение, которое включает опцию выкупа 27‑летнего игрока, рассчитано до конца сезона‑2025/26.

Во следующем туре «Барселона» примет на своем поле действующего победителя Лиги чемпионов французский «ПСЖ», а «Ньюкасл» в гостях сыграет с бельгийским «Юнионом». Оба матча пройдут 1 октября.