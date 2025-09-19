Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
21:30
Штутгарт
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.10
П2
4.52
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.10
П2
2.85
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.72
П2
6.81
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.80
П2
3.95
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
4
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
2
П1
X
П2

«Барселона» объявила, что сыграет с «ПСЖ» не на «Камп Ноу»

Матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Пари Сен-Жермен» пройдет на стадионе «Олимпик Луис Компанис».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В СМИ поступала информация о том, что каталонский клуб сможет сыграть с «ПСЖ» на родном стадионе, однако официальный сайт «Барселоны» опроверг эти данные,

«Клуб продолжает интенсивно работать над получением необходимых административных разрешений для открытия “Камп Ноу” в ближайшие месяцы. Футбольный клуб “Барселона” хотел бы поблагодарить своих членов и болельщиков за понимание и поддержку на протяжении всего сложного и захватывающего процесса возвращения на новый “Камп Ноу”, — написано в заявлении клуба.

«Барселона» в последний раз играл на «Камп Ноу» в мае 2023 года. С тех пор каталонцы проводят домашние матчи на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса, также известном как «Монтжуик».

Ранее стало известно о том, что УЕФА разрешил «Барселоне» заменить стадион прямо во время первого этапа Лиги чемпионов. Это противоречит регламенту, но ситуацию «Барсы» признали форс-мажором.

«Барселона» и «ПСЖ» с побед начали новый сезон Лиги чемпионов. Действующие победители турнира дома разгромили «Аталанту» со счетом 4:0, а каталонцы одержали выездную победу (2:1) над крепким «Ньюкаслом». Дублем отметился английский легионер «Барселоны» Маркус Рэшфорд.