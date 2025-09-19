«Барселона» объявила, что сыграет с «ПСЖ» не на «Камп Ноу»

«Клуб продолжает интенсивно работать над получением необходимых административных разрешений для открытия “Камп Ноу” в ближайшие месяцы. Футбольный клуб “Барселона” хотел бы поблагодарить своих членов и болельщиков за понимание и поддержку на протяжении всего сложного и захватывающего процесса возвращения на новый “Камп Ноу”, — написано в заявлении клуба.