«Барселона» объявила, что сыграет с «ПСЖ» не на «Камп Ноу»

В СМИ поступала информация о том, что каталонский клуб сможет сыграть с «ПСЖ» на родном стадионе, однако официальный сайт «Барселоны» опроверг эти данные,
«Клуб продолжает интенсивно работать над получением необходимых административных разрешений для открытия “Камп Ноу” в ближайшие месяцы. Футбольный клуб “Барселона” хотел бы поблагодарить своих членов и болельщиков за понимание и поддержку на протяжении всего сложного и захватывающего процесса возвращения на новый “Камп Ноу”, — написано в заявлении клуба.
«Барселона» в последний раз играл на «Камп Ноу» в мае 2023 года. С тех пор каталонцы проводят домашние матчи на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса, также известном как «Монтжуик».
Ранее стало известно о том, что УЕФА разрешил «Барселоне» заменить стадион прямо во время первого этапа Лиги чемпионов. Это противоречит регламенту, но ситуацию «Барсы» признали форс-мажором.
«Барселона» и «ПСЖ» с побед начали новый сезон Лиги чемпионов. Действующие победители турнира дома разгромили «Аталанту» со счетом 4:0, а каталонцы одержали выездную победу (2:1) над крепким «Ньюкаслом». Дублем отметился английский легионер «Барселоны» Маркус Рэшфорд.