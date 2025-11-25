Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Торпедо
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.65
П2
1.79
Футбол. Кубок России
20:30
Арсенал
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.40
П2
2.07
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аякс
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.69
П2
2.06
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.10
П2
4.40
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.79
П2
2.21
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.05
П2
3.05
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Боруссия Д
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.93
П2
4.12
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.24
X
7.40
П2
11.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.53
П2
2.46
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Наполи
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.37
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Славия Пр
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.13
X
3.37
П2
2.42
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Пиза
2
П1
X
П2

Флик высказался о «Челси»: Это одна из лучших команд в мире

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высказался о «Челси» в преддверии матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сегодня, 25 ноября, «Челси» на своем поле примет «Барселону».

«Я считаю, что это одна из лучших команд в мире. Произошло много перемен в клубе. Они изменили клуб, много молодых игроков, фантастический тренер, который помогает им раскрыть свой потенциал и играть в футбол. Смотреть все их матчи — одно удовольствие. Я очень ценю то, что они делают. Это молодая команда с выдающимися игроками. Для нас это хороший матч. Это Лига чемпионов. Лига чемпионов — непростая задача. Мы уверены в себе, верим в свои силы и будем бороться завтра, как и всегда», — приводит слова Флика Football Espana.

Напомним, у «Челси» не сыграет 23-летний полузащитник Коул Палмер. Он сломал палец на ноге дома и не поможет команде в матче с сине-гранатовыми и в игре 13-го тура АПЛ с «Арсеналом», которая пройдет 30 ноября.

В текущем сезоне Лиги чемпионов «Челси» располагается на 12-м месте в турнирной таблице с 7 очками. «Барселона» идет на 11-й строчке. Она имеет такое же количество очков, опережая команду Энцо Марески по дополнительным показателям.

