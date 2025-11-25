Флик высказался о «Челси»: Это одна из лучших команд в мире

Сегодня, 25 ноября, «Челси» на своем поле примет «Барселону».
«Я считаю, что это одна из лучших команд в мире. Произошло много перемен в клубе. Они изменили клуб, много молодых игроков, фантастический тренер, который помогает им раскрыть свой потенциал и играть в футбол. Смотреть все их матчи — одно удовольствие. Я очень ценю то, что они делают. Это молодая команда с выдающимися игроками. Для нас это хороший матч. Это Лига чемпионов. Лига чемпионов — непростая задача. Мы уверены в себе, верим в свои силы и будем бороться завтра, как и всегда», — приводит слова Флика Football Espana.
Напомним, у «Челси» не сыграет 23-летний полузащитник Коул Палмер. Он сломал палец на ноге дома и не поможет команде в матче с сине-гранатовыми и в игре 13-го тура АПЛ с «Арсеналом», которая пройдет 30 ноября.
В текущем сезоне Лиги чемпионов «Челси» располагается на 12-м месте в турнирной таблице с 7 очками. «Барселона» идет на 11-й строчке. Она имеет такое же количество очков, опережая команду Энцо Марески по дополнительным показателям.