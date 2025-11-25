Ричмонд
¼ финала Кубка России, «Челси» — «Барселона» и другие афиши ЛЧ: что смотреть сегодня

Какие спортивные события посмотреть 25 ноября 2025: топ-5 самых ярких событий, во сколько начнутся.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Gualter Fatia/Getty Images

Футбол. Кубок России. Путь регионов. ¼ финала. «Торпедо» (Москва) — «Балтика» (Калининград)

18:00. Где смотреть: «Матч ТВ».

Футбол
Кубок России 2025/2026
Путь регионов. Плей-офф, 25.11.2025, 18:00
Торпедо
-
Балтика
-

Скандал с договорными матчами серьезно сказался на «Торпедо», который вместо борьбы за выживание в РПЛ теперь ведет борьбу за выживание в Первой лиге. За последние три месяца «автозаводцы» четырежды меняли главных тренеров, вернувшись в итоге к Олегу Кононову. Можно считать чудом, что при такой тренерской чехарде «Торпедо» вообще сумел дойти до этой стадии Кубка России.

«Балтика» неожиданно для многих закрепилась в пятерке лидеров РПЛ. Успех команды Андрея Талалаева кроется прежде всего в сверхнадежной игре в обороне, однако в кубковых матчах ситуация иная. Талалаев активно ротирует состав, что может сыграть на руку «Торпедо». По крайней мере, «Балтика» в этом сезоне пропускала в каждом выездном матче Кубка России. Несмотря на все свои проблемы, «Торпедо» не проигрывает дома уже шесть матчей и исторически успешно играет с калининградцами на своем поле, проиграв им лишь раз за последние 15 лет. Можно ожидать, что «черно-белые» смогут навязать фавориту борьбу.

Футбол. Кубок России. Путь регионов. ¼ финала. «Арсенал» (Тула) — «Рубин» (Казань)

20:30. Где смотреть: «Матч ТВ».

Футбол
Кубок России 2025/2026
Путь регионов. Плей-офф, 25.11.2025, 20:30
Арсенал
-
Рубин
-

Вторая афиша игрового дня в Кубке России выглядит интереснее. «Арсенал» набрал ход и за последние десять матчей допустил лишь одно поражение. Команда Дмитрия Гунько дома сыграет с «Рубином», который этой осенью выглядит очень бледно. На выезде казанцы и вовсе последний раз побеждали аж в июле. Кажется, что «Рубину» с их кадровыми потерями сейчас вообще не до Кубка, поэтому в этой встрече вполне можно допустить, что хозяевам удастся преподнести сенсацию.

Футбол. Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур. «Аякс» (Нидерланды) — «Бенфика» (Португалия)

20:45. Где смотреть: Okko.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 5-й тур, 25.11.2025, 20:45
Аякс
-
Бенфика
-

Главные неудачники первой половины общего этапа Лиги чемпионов попытаются выяснить, кто из них больший неудачник. «Аякс» и «Бенфика» на двоих проиграли восемь матчей из восьми и единственная возможность для них вернуться в гонку за плей-офф — одержать победу в предстоящей встрече. Хозяева находятся в явном кризисе после увольнения Джона Хейтинги и идут на серии из трех поражений подряд. Гости после прихода Жозе Моуриньо демонстрируют признаки оживления, но пока их результаты все также далеки от желаемых. На текущий момент «Бенфика» выглядит предпочтительнее и подходит к матчу в статусе фаворита. Игра имеет большое значение для обоих соперников. При этом терять им нечего, поэтому стоит рассчитывать на обоюдоострую результативную игру.

Футбол. Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур. «Челси» (Англия) — «Барселона» (Испания)

23:00. Где смотреть: Okko.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 5-й тур, 25.11.2025, 23:00
Челси
-
Барселона
-

На «Стэмфорд Бридж» возвращается одно из самых громких противостояний Лиги чемпионов, которое не раз дарила турниру легендарных эпизоды. Обе команды подходят к игре в одинаковой форме, с одинаковым количеством очков и с соизмеримыми кадровыми потерями. Историческое преимущество на стороне «Челси»: в последних десяти очных встречах каталонцам лишь раз удавалось обыграть лондонцев. При этом матчи в Лондоне нередко получались результативными. Нынешняя «Барселона» традиционно ассоциируется с результативным футболом, «Челси» также делает ставку на активные действия впереди. Логично ожидать здесь зрелищную встречу с немалым количеством забитых мячей.

Футбол. Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур. «Манчестер Сити» (Англия) — «Байер» (Германия)

23:00. Где смотреть: Okko.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 5-й тур, 25.11.2025, 23:00
Манчестер Сити
-
Байер
-

Особенный вечер на «Этихаде»: Пеп Гвардиола проведет свой 100-й матч в Лиге чемпионов во главе «Манчестер Сити». Команда подходит к игре после болезненного поражения от «Ньюкасла» в АПЛ, но в главном европейском турнире «горожане» по-прежнему безупречны: три победы в четырех турах и притязания на лидерство в турнирной таблице. У «Байера» дела в Лиге чемпионов идут куда сложнее: одна победа в четырех турах и грустная история выездных игр в Англии. Главная интрига предстоящего матча — удастся ли леверкузенцам сдержать Эрлинга Холланда, который пока забивает в каждом лигочемпионском матче в этом сезоне.

Другие матчи игрового дня в Лиге чемпионов:

  • «Галатасарай» (Турция) — «Юнион» (Бельгия)
  • «Буде-Глимт» (Норвегия) — «Ювентус» (Италия)
  • «Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Вильярреал» (Испания)
  • «Марсель» (Франция) — «Ньюкасл» (Англия)
  • «Наполи» (Италия) — «Карабах» (Азербайджан)
  • «Славия» (Чехия) — «Атлетик» (Испания)