¼ финала Кубка России, «Челси» — «Барселона» и другие афиши ЛЧ: что смотреть сегодня

Главные неудачники первой половины общего этапа Лиги чемпионов попытаются выяснить, кто из них больший неудачник. «Аякс» и «Бенфика» на двоих проиграли восемь матчей из восьми и единственная возможность для них вернуться в гонку за плей-офф — одержать победу в предстоящей встрече. Хозяева находятся в явном кризисе после увольнения Джона Хейтинги и идут на серии из трех поражений подряд. Гости после прихода Жозе Моуриньо демонстрируют признаки оживления, но пока их результаты все также далеки от желаемых. На текущий момент «Бенфика» выглядит предпочтительнее и подходит к матчу в статусе фаворита. Игра имеет большое значение для обоих соперников. При этом терять им нечего, поэтому стоит рассчитывать на обоюдоострую результативную игру.