Флик назвал причину разгромного поражения «Барселоны» в ЛЧ

«У нас был шанс забить первыми в начале матча. Мы боролись, но с одним игроком меньше против такого “Челси” непросто. Все меняется с красной карточкой. Это все, что я могу сказать. Мы совершили много потерь. Я видел позитивные моменты и хочу думать о будущем с оптимизмом.



Не знаю, что произошло при первой желтой карточке Араухо. А вторую он не должен был получать — не нужно было вступать в такую борьбу. Это был неправильный выбор в той ситуации, но иногда такое случается», — приводит слова Флика As.