Флик назвал причину разгромного поражения «Барселоны» в ЛЧ

Напомним, «Барселона» уступила «Челси» на выезде. В составе каталонского клуба две желтые карточки получил защитник Рональд Араухо и был вынужден покинуть поле на 44-й минуте встречи.
«У нас был шанс забить первыми в начале матча. Мы боролись, но с одним игроком меньше против такого “Челси” непросто. Все меняется с красной карточкой. Это все, что я могу сказать. Мы совершили много потерь. Я видел позитивные моменты и хочу думать о будущем с оптимизмом.
Не знаю, что произошло при первой желтой карточке Араухо. А вторую он не должен был получать — не нужно было вступать в такую борьбу. Это был неправильный выбор в той ситуации, но иногда такое случается», — приводит слова Флика As.
Также тренер «Барселоны» оценил шансы занять место в топ-8 по итогам общего этапа и напрямую выйти в ⅛ финала Лиги чемпионов.
«Безусловно. Это будет очень сложно, но мы будем пытаться», — добавил Флик.
После этого поражения «Барселона» опустилась на 15-е место в турнирной таблице ЛЧ с 7 очками. «Челси» с 10 баллами поднялся на 5-е место.
В следующем туре «Барселона» дома примет «Айнтрахт Франкфурт». «Челси» на выезде встретится с итальянской «Аталантой». Оба матча пройдут 9 декабря.
Энцо Мареска
Ханс-Дитер Флик
Жюль Кунде
27′
Эстеван
(Рис Джеймс)
55′
Лиам Делап
(Энцо Фернандес)
73′
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
8
Энцо Фернандес
29
Уэсли Фофана
23
Тревор Чалоба
25
Мойсес Кайседо
27
Мало Гюсто
40′
46′
17
Андрей Сантос
41
Эстеван
82′
34
Джош Ачимпонг
49
Алехандро Гарначо
59′
9
Лиам Делап
7
Педру Нету
76′
11
Джейми Гиттенс
24
Рис Джеймс
82′
32
Тайрик Джордж
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
21
Френки де Йонг
24
Эрик Гарсия
4
Рональд Араухо
32′
44′
5
Пау Кубарси
3
Алехандро Бальде
80′
35
Херард Мартин
16
Фермин Лопес
62′
15
Андреас Кристенсен
9
Роберт Левандовски
62′
11
Рафинья
10
Ламин Ямаль
80′
20
Дани Ольмо
7
Ферран Торрес
46′
14
Маркус Рэшфорд
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти