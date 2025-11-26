Ричмонд
Флик назвал причину разгромного поражения «Барселоны» в ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал поражение в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов от «Челси» (0:3).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, «Барселона» уступила «Челси» на выезде. В составе каталонского клуба две желтые карточки получил защитник Рональд Араухо и был вынужден покинуть поле на 44-й минуте встречи.

«У нас был шанс забить первыми в начале матча. Мы боролись, но с одним игроком меньше против такого “Челси” непросто. Все меняется с красной карточкой. Это все, что я могу сказать. Мы совершили много потерь. Я видел позитивные моменты и хочу думать о будущем с оптимизмом.

Не знаю, что произошло при первой желтой карточке Араухо. А вторую он не должен был получать — не нужно было вступать в такую борьбу. Это был неправильный выбор в той ситуации, но иногда такое случается», — приводит слова Флика As.

Также тренер «Барселоны» оценил шансы занять место в топ-8 по итогам общего этапа и напрямую выйти в ⅛ финала Лиги чемпионов.

«Безусловно. Это будет очень сложно, но мы будем пытаться», — добавил Флик.

После этого поражения «Барселона» опустилась на 15-е место в турнирной таблице ЛЧ с 7 очками. «Челси» с 10 баллами поднялся на 5-е место.

В следующем туре «Барселона» дома примет «Айнтрахт Франкфурт». «Челси» на выезде встретится с итальянской «Аталантой». Оба матча пройдут 9 декабря.

Челси
3:0
Первый тайм: 1:0
Барселона
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
25.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Stamford Bridge
Главные тренеры
Энцо Мареска
Ханс-Дитер Флик
Голы
Челси
Жюль Кунде
27′
Эстеван
(Рис Джеймс)
55′
Лиам Делап
(Энцо Фернандес)
73′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
8
Энцо Фернандес
29
Уэсли Фофана
23
Тревор Чалоба
25
Мойсес Кайседо
27
Мало Гюсто
40′
46′
17
Андрей Сантос
41
Эстеван
82′
34
Джош Ачимпонг
49
Алехандро Гарначо
59′
9
Лиам Делап
7
Педру Нету
76′
11
Джейми Гиттенс
24
Рис Джеймс
82′
32
Тайрик Джордж
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
21
Френки де Йонг
24
Эрик Гарсия
4
Рональд Араухо
32′
44′
5
Пау Кубарси
3
Алехандро Бальде
80′
35
Херард Мартин
16
Фермин Лопес
62′
15
Андреас Кристенсен
9
Роберт Левандовски
62′
11
Рафинья
10
Ламин Ямаль
80′
20
Дани Ольмо
7
Ферран Торрес
46′
14
Маркус Рэшфорд
Статистика
Челси
Барселона
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
15
5
Удары в створ
5
2
Угловые
4
0
Фолы
18
12
Офсайды
6
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти