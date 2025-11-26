Ричмонд
Футбол. Кубок России
18:00
Краснодар
:
Оренбург
П1
1.37
X
5.58
П2
8.25
Футбол. Кубок России
18:00
ЦСКА
:
Динамо Мх
П1
1.71
X
3.75
П2
5.60
Футбол. Кубок России
20:30
Нефтехимик
:
Ростов
П1
4.70
X
3.65
П2
1.81
Футбол. Кубок России
20:30
Локомотив
:
Спартак
П1
2.35
X
3.70
П2
3.00
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Копенгаген
:
Кайрат
П1
1.33
X
5.77
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Пафос
:
Монако
П1
5.67
X
4.48
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Бавария
П1
2.24
X
3.65
П2
3.35
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Интер
П1
2.33
X
3.58
П2
3.15
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Айнтрахт Ф
:
Аталанта
П1
2.65
X
3.79
П2
2.61
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
ПСВ
П1
1.28
X
7.04
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
Реал
П1
5.93
X
4.90
П2
1.52
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Тоттенхэм Хотспур
П1
1.43
X
5.16
П2
7.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Спортинг
:
Брюгге
П1
1.57
X
4.74
П2
5.90
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Ювентус
3
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
3
:
Барселона
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
4
:
Вильярреал
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
0
:
Байер
2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Карабах
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
0
:
Атлетик
0
Нападающий «Челси» Эстевао оценил свой гол в ворота «Барселоны»

Нападающий лондонского «Челси» Эстевао высказался о своем голе в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Челси» на своем поле одержал победу над «Барселоной». В составе победителей голы забили Эстевао (55-я минута) и Лиам Делап (73). Еще один мяч в свои ворота отправил защитник «Барселоны» Жюль Кунде (27).

«У меня нет слов, чтобы описать свои чувства. Это был поистине идеальный вечер. Я просто благодарен богу за то, что у меня все получилось. Теперь — только вперед. Для меня все произошло очень быстро, я даже не успел опомниться. Я просто нашел свободное пространство, прорвался и забил. Это был особенный момент в моей карьере, и я надеюсь забить еще много раз», — приводит слова Эстевао Sky Sports.

Эстевао перешел в «Челси» этим летом. В текущем сезоне 18-летний бразильский нападающий провел за «синих» 17 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска также высказался о голе бразильца.

«Гол Эстевао напомнил мне тот, что он забил нам на Клубном чемпионате мира — очень похожий, с тем же ходом событий. Ему нужно расслабиться, наслаждаться моментом, тренироваться, просто играть в футбол. Он и Ламин — они совсем молодые, им по 18 лет. И если вы начинаете говорить о Месси, Роналду… Для такого юного парня это слишком большое давление. Им нужно радоваться игре, приезжать на базу счастливыми, тренироваться. Но когда вы начинаете сравнивать их с Месси или Роналду — думаю, это чересчур для них», — сказал Мареска на послематчевой пресс-конференции.

Челси
3:0
Первый тайм: 1:0
Барселона
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
25.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Stamford Bridge
Главные тренеры
Энцо Мареска
Ханс-Дитер Флик
Голы
Челси
Жюль Кунде
27′
Эстеван
(Рис Джеймс)
55′
Лиам Делап
(Энцо Фернандес)
73′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
8
Энцо Фернандес
29
Уэсли Фофана
23
Тревор Чалоба
25
Мойсес Кайседо
27
Мало Гюсто
40′
46′
17
Андрей Сантос
41
Эстеван
82′
34
Джош Ачимпонг
49
Алехандро Гарначо
59′
9
Лиам Делап
7
Педру Нету
76′
11
Джейми Гиттенс
24
Рис Джеймс
82′
32
Тайрик Джордж
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
21
Френки де Йонг
24
Эрик Гарсия
4
Рональд Араухо
32′
44′
5
Пау Кубарси
3
Алехандро Бальде
80′
35
Херард Мартин
16
Фермин Лопес
62′
15
Андреас Кристенсен
9
Роберт Левандовски
62′
11
Рафинья
10
Ламин Ямаль
80′
20
Дани Ольмо
7
Ферран Торрес
46′
14
Маркус Рэшфорд
Статистика
Челси
Барселона
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
15
5
Удары в створ
5
2
Угловые
4
0
Фолы
18
12
Офсайды
6
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
