Нападающий «Челси» Эстевао оценил свой гол в ворота «Барселоны»

«Челси» на своем поле одержал победу над «Барселоной». В составе победителей голы забили Эстевао (55-я минута) и Лиам Делап (73). Еще один мяч в свои ворота отправил защитник «Барселоны» Жюль Кунде (27).
«У меня нет слов, чтобы описать свои чувства. Это был поистине идеальный вечер. Я просто благодарен богу за то, что у меня все получилось. Теперь — только вперед. Для меня все произошло очень быстро, я даже не успел опомниться. Я просто нашел свободное пространство, прорвался и забил. Это был особенный момент в моей карьере, и я надеюсь забить еще много раз», — приводит слова Эстевао Sky Sports.
Эстевао перешел в «Челси» этим летом. В текущем сезоне 18-летний бразильский нападающий провел за «синих» 17 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу.
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска также высказался о голе бразильца.
«Гол Эстевао напомнил мне тот, что он забил нам на Клубном чемпионате мира — очень похожий, с тем же ходом событий. Ему нужно расслабиться, наслаждаться моментом, тренироваться, просто играть в футбол. Он и Ламин — они совсем молодые, им по 18 лет. И если вы начинаете говорить о Месси, Роналду… Для такого юного парня это слишком большое давление. Им нужно радоваться игре, приезжать на базу счастливыми, тренироваться. Но когда вы начинаете сравнивать их с Месси или Роналду — думаю, это чересчур для них», — сказал Мареска на послематчевой пресс-конференции.
Энцо Мареска
Ханс-Дитер Флик
Жюль Кунде
27′
Эстеван
(Рис Джеймс)
55′
Лиам Делап
(Энцо Фернандес)
73′
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
8
Энцо Фернандес
29
Уэсли Фофана
23
Тревор Чалоба
25
Мойсес Кайседо
27
Мало Гюсто
40′
46′
17
Андрей Сантос
41
Эстеван
82′
34
Джош Ачимпонг
49
Алехандро Гарначо
59′
9
Лиам Делап
7
Педру Нету
76′
11
Джейми Гиттенс
24
Рис Джеймс
82′
32
Тайрик Джордж
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
21
Френки де Йонг
24
Эрик Гарсия
4
Рональд Араухо
32′
44′
5
Пау Кубарси
3
Алехандро Бальде
80′
35
Херард Мартин
16
Фермин Лопес
62′
15
Андреас Кристенсен
9
Роберт Левандовски
62′
11
Рафинья
10
Ламин Ямаль
80′
20
Дани Ольмо
7
Ферран Торрес
46′
14
Маркус Рэшфорд
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти