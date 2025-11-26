Нападающий «Челси» Эстевао оценил свой гол в ворота «Барселоны»

«Гол Эстевао напомнил мне тот, что он забил нам на Клубном чемпионате мира — очень похожий, с тем же ходом событий. Ему нужно расслабиться, наслаждаться моментом, тренироваться, просто играть в футбол. Он и Ламин — они совсем молодые, им по 18 лет. И если вы начинаете говорить о Месси, Роналду… Для такого юного парня это слишком большое давление. Им нужно радоваться игре, приезжать на базу счастливыми, тренироваться. Но когда вы начинаете сравнивать их с Месси или Роналду — думаю, это чересчур для них», — сказал Мареска на послематчевой пресс-конференции.