Матч «Арсенал» — «Бавария» 26 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 23:00 мск на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Главный арбитр матча — Марко Гуида (Италия). В прямом эфире встречу покажет «Okko».
Если бы финал Лиги чемпионов по каким-то причинам решили срочно сыграть в ноябре, а не в конце мая или начале июня, это была бы встреча «Баварии» и «Арсенала». Вместе с итальянским «Интером» эти два клуба возглавляют общую таблицу ЛЧ, выиграв по четыре матча из четырех, причем с лучшей разницей мячей — 14:3 у «Баварии» и 11:0 у «Арсенала». Да, лондонский клуб до сих пор не пропустил в этом евросезоне ни одного гола. Да и в АПЛ у него меньше всех пропущенных — 6 в 12 турах, отсюда и уверенное лидерство. Харри Кейну и компании придется очень постараться сегодня, чтобы взломать крепость Давида Райи. Впрочем, лично у Кейна огромный опыт в этом отношении: на счету легенды «Тоттенхэма» 15 голов в ворота «канониров» за карьеру. А в нынешней Лиге чемпионов он отличился уже 5 раз. У «Арсенала» по этому показателю лидирует Габриэль Мартинелли — 3 гола.
«Бавария» в чемпионате Германии, разумеется, лидирует — стоило ли об этом вообще говорить — а в нынешнем сезоне Лиги чемпионов обыграла «Челси» (3:1), «Пафос» (5:1), «Брюгге» (4:0) и действующего обладателя трофея «ПСЖ» (2:1). Путь «Арсенала» таков: 2:0 с «Атлетиком», 2:0 с «Олимпиакосом», 4:0 уже с «Атлетико» и 3:0 в Праге против «Славии». Результаты и расписание матчей Лиги чемпионов вы можете найти здесь.
Обе команды в бешеном порядке и действительно демонстрируют лучшую форму, если брать все топ-лиги Европы. Лучшая оборона («Арсенал») против лучшей атаки («Бавария») — так можно представить эту игру. А еще это встреча двух тренеров, которые учились у Пепа Гвардиолы — Микель Артета был его помощником в «Манчестер Сити», а Венсан Компани — ведущим футболистом, сыгравшим важную роль сразу в нескольких чемпионских сезонах.
Что касается личных встреч в рамках Лиги чемпионов, ощутимый перевес по ним у мюнхенского клуба: 8 побед, 3 ничьи и 3 поражения. В прошлом десятилетии «Бавария» как-то выдала серию из трех подряд побед над «Арсеналом» с одним и тем же счетом 5:1, а последнее очное противостояние состоялось в четвертьфинале ЛЧ-2023/24. Матч в Лондоне завершился вничью (2:2), а в ответной домашней игре «Бавария» взяла верх со счетом 1:0.
Несмотря на статистику, букмекеры считают, что победа «Арсенала» у себя дома более вероятна, чем выездной успех «Баварии»: коэффициент 2,18 против 3,45. На ничью можно поставить за 3,60. На гол Харри Кейна — за 2,50, бомбардир сборной Англии — самый вероятный автор забитого мяча в этом матче из числа обеих команд.