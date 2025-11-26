Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Кубок России
18:00
Краснодар
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.54
П2
8.00
Футбол. Кубок России
18:00
ЦСКА
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.61
П2
8.00
Футбол. Кубок России
20:30
Нефтехимик
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.44
П2
2.10
Футбол. Кубок России
20:30
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.75
П2
2.80
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Копенгаген
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.30
П2
12.00
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Пафос
:
Монако
Все коэффициенты
П1
6.50
X
4.59
П2
1.53
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.61
П2
3.46
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.45
П2
2.95
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Айнтрахт Ф
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.64
П2
2.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.26
X
7.29
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.16
X
4.81
П2
1.61
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.16
П2
7.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Спортинг
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.81
П2
6.10

Матч «Арсенал» — «Бавария» 26 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

В среду, 26 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов между английским «Арсеналом» и немецкой «Баварией».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Игра начнется в 23:00 мск на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Главный арбитр матча — Марко Гуида (Италия). В прямом эфире встречу покажет «Okko».

Если бы финал Лиги чемпионов по каким-то причинам решили срочно сыграть в ноябре, а не в конце мая или начале июня, это была бы встреча «Баварии» и «Арсенала». Вместе с итальянским «Интером» эти два клуба возглавляют общую таблицу ЛЧ, выиграв по четыре матча из четырех, причем с лучшей разницей мячей — 14:3 у «Баварии» и 11:0 у «Арсенала». Да, лондонский клуб до сих пор не пропустил в этом евросезоне ни одного гола. Да и в АПЛ у него меньше всех пропущенных — 6 в 12 турах, отсюда и уверенное лидерство. Харри Кейну и компании придется очень постараться сегодня, чтобы взломать крепость Давида Райи. Впрочем, лично у Кейна огромный опыт в этом отношении: на счету легенды «Тоттенхэма» 15 голов в ворота «канониров» за карьеру. А в нынешней Лиге чемпионов он отличился уже 5 раз. У «Арсенала» по этому показателю лидирует Габриэль Мартинелли — 3 гола.

«Бавария» в чемпионате Германии, разумеется, лидирует — стоило ли об этом вообще говорить — а в нынешнем сезоне Лиги чемпионов обыграла «Челси» (3:1), «Пафос» (5:1), «Брюгге» (4:0) и действующего обладателя трофея «ПСЖ» (2:1). Путь «Арсенала» таков: 2:0 с «Атлетиком», 2:0 с «Олимпиакосом», 4:0 уже с «Атлетико» и 3:0 в Праге против «Славии». Результаты и расписание матчей Лиги чемпионов вы можете найти здесь.

Обе команды в бешеном порядке и действительно демонстрируют лучшую форму, если брать все топ-лиги Европы. Лучшая оборона («Арсенал») против лучшей атаки («Бавария») — так можно представить эту игру. А еще это встреча двух тренеров, которые учились у Пепа Гвардиолы — Микель Артета был его помощником в «Манчестер Сити», а Венсан Компани — ведущим футболистом, сыгравшим важную роль сразу в нескольких чемпионских сезонах.

Что касается личных встреч в рамках Лиги чемпионов, ощутимый перевес по ним у мюнхенского клуба: 8 побед, 3 ничьи и 3 поражения. В прошлом десятилетии «Бавария» как-то выдала серию из трех подряд побед над «Арсеналом» с одним и тем же счетом 5:1, а последнее очное противостояние состоялось в четвертьфинале ЛЧ-2023/24. Матч в Лондоне завершился вничью (2:2), а в ответной домашней игре «Бавария» взяла верх со счетом 1:0.

Несмотря на статистику, букмекеры считают, что победа «Арсенала» у себя дома более вероятна, чем выездной успех «Баварии»: коэффициент 2,18 против 3,45. На ничью можно поставить за 3,60. На гол Харри Кейна — за 2,50, бомбардир сборной Англии — самый вероятный автор забитого мяча в этом матче из числа обеих команд.