Матч «Арсенал» — «Бавария» 26 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Если бы финал Лиги чемпионов по каким-то причинам решили срочно сыграть в ноябре, а не в конце мая или начале июня, это была бы встреча «Баварии» и «Арсенала». Вместе с итальянским «Интером» эти два клуба возглавляют общую таблицу ЛЧ, выиграв по четыре матча из четырех, причем с лучшей разницей мячей — 14:3 у «Баварии» и 11:0 у «Арсенала». Да, лондонский клуб до сих пор не пропустил в этом евросезоне ни одного гола. Да и в АПЛ у него меньше всех пропущенных — 6 в 12 турах, отсюда и уверенное лидерство. Харри Кейну и компании придется очень постараться сегодня, чтобы взломать крепость Давида Райи. Впрочем, лично у Кейна огромный опыт в этом отношении: на счету легенды «Тоттенхэма» 15 голов в ворота «канониров» за карьеру. А в нынешней Лиге чемпионов он отличился уже 5 раз. У «Арсенала» по этому показателю лидирует Габриэль Мартинелли — 3 гола.