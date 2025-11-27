Кейн назвал причину первого поражения «Баварии» в ЛЧ

«Это был тяжелый матч, чего мы, в общем-то, и ожидали. В первом тайме шла хорошая борьба, и игра была довольно равной. Во второй половине у нас уже не было той же энергии и интенсивности, мы проиграли слишком много единоборств. Это наше первое поражение в сезоне. Не стоит впадать из-за этого в панику, но выводы мы обязательно сделаем.



Они выигрывали первые и вторые мячи. Стандарты — мы знали, что в этом компоненте они опасны. Уверен, мы еще встретимся с “Арсеналом” на поздних стадиях Лиги чемпионов. Они практически по всему полю играли персонально. Как я уже сказал, сейчас не время паниковать. Мы сыграли на выезде против “Челси”, “ПСЖ” и “Арсенала”. И большинство своих матчей выиграли», — приводит слова Кейна BBC.