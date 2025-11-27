Килиан Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов

«Винисиус и Мбаппе провели хороший матч. Нам нужны все игроки. Килиан выделялся голами, но сегодня главным было изменить динамику, поэтому и празднования были такими. Мы едины. Сезон будет долгим и очень напряженным, в нем ждет много разных моментов. Единство и доверие друг к другу имеют первостепенное значение: будут ситуации, когда нужно проявлять настойчивость и не развалиться. Эта победа — шаг вперед», — приводит слова Алонсо издание Marca.