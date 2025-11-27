Килиан Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов

Накануне «Реал» на выезде обыграл «Олимпиакос» со счетом 4:3. Все голы в составе победителей записал на свой счет форвард мадридского клуба Килиан Мбаппе. Он отличился на 22-й, 24-й, 29-й и 60-й минутах.
Как сообщает Squawka в соцсетях, Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов, став футболистом с наибольшим количеством хет-триков в выездных матчах — 4.
Также Мбаппе побил личный рекорд результативности. На данный момент на счету нападающего 9 забитых мячей в ЛЧ. Ранее наивысшее количество забитых мячей в Лиге чемпионов для француза составляло 8. Мбаппе забивал столько голов в сезоне-2020/21 и в сезоне-2023/24, когда выступал за «ПСЖ».
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на покер Мбаппе в ворота «Олимпиакоса».
«Винисиус и Мбаппе провели хороший матч. Нам нужны все игроки. Килиан выделялся голами, но сегодня главным было изменить динамику, поэтому и празднования были такими. Мы едины. Сезон будет долгим и очень напряженным, в нем ждет много разных моментов. Единство и доверие друг к другу имеют первостепенное значение: будут ситуации, когда нужно проявлять настойчивость и не развалиться. Эта победа — шаг вперед», — приводит слова Алонсо издание Marca.
«Реал» занимает пятое место в турнирной таблице Лиги чемпионов с 12 очками. В следующем туре мадридский клуб 10 декабря на своем поле примет «Манчестер Сити».