Витинья — о хет-трике в Лиге чемпионов: Не лучший мой матч

«Это был поистине незабываемый вечер, особенно для меня лично. Но прежде всего нужно сказать о команде, о силе, которую мы вновь продемонстрировали. Нам удалось преодолеть огромные трудности, как и много раз в прошлом году, дважды отставая. И даже тогда, благодаря поддержке и атмосфере “Парк де Пренс”, это было невероятно. Они никогда не переставали верить в нас, и это видно на поле. Думаю, это демонстрирует характер этой команды, ее индивидуальность. Мы продолжали играть, не теряли самообладания и, к счастью, смогли отыграться.



В мой первый год Луис Энрике очень помог мне, и я провtл отличный сезон. Но, думаю, второй сезон, с Лигой чемпионов, был важным: я также хорошо себя чувствовал в личном плане. Но теперь задача — поддерживать этот уровень. В условиях постоянной конкуренции это непросто. Поэтому моя главная задача индивидуально — поддерживать этот уровень. Но я всегда буду возвращаться к одному и тому же: команда — это самое главное. Команда была невероятной, и я поздравляю всех: игроков, которые начали матч, игроков, которые вышли на поле и очень помогли, и игроков, которые не вышли, но тоже важны. Это был не лучший мой матч, но, конечно, он незабываем. И я запомню его на всю жизнь, потому что никогда не думал, что смогу сделать хет-трик», — приводит слова Витиньи L'Équipe.