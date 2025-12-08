Источник: Салаха могут исключить из состава на матч с «Интером»

По информации источника, причиной для этого могут стать слова нападающего после того, как он в третий раз подряд остался в запасе.
6 декабря в 15-м туре Английской Премьер-лиги действующий чемпион «Ливерпуль» не смог добыть три очка в матче против борющегося за выживание «Лидса» (3:3). После матча египетский футболист заявил, что клуб пытается свалить на него неудачные результаты в нынешнем сезоне, однако, как считает спортсмен, проблема не в нем. Также египтянин отметил, что не заслуживает такого отношения, поскольку много сделал для «Ливерпуля».
Романо отмечает, что в клубе происходит обсуждение, как следует реагировать на критику Салахом действий клуба и главного тренера Арне Слота. Ожидается, что окончательное решение по данной ситуации будет вынесено после тренировки в понедельник, 8 декабря.
Ранее журналист Джеймс Уотленд сообщил, что капитан «красных» Вирджил ван Дейк и другие ключевые игроки команды встали на сторону Салаха и хотят, чтобы Слот покинул пост главного тренера. При этом по информации The Athletic, владеющая «Ливерпулем» компания Fenway Sports Group по-прежнему полностью доверяет Арне Слоту, несмотря на неудачные результаты клуба и скандала вокруг слов Салаха.
Матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Интером» состоится во вторник, 9 декабря, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
33-летний Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В составе клуба в общей сложности нападающий принял участие в 420 матчах, отметившись в них 250 голами и 116 передачами. Египтянин занимает третье место в списке лучших бомбардиров команды, уступая валлийскому нападающему Иану Рашу (339) и английскому форварду Роджеру Ханту (271). Оба выступали за мерсисайдцев в XX веке.
В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата Англии. В апреле 2025 года стороны продлили контракт на два года.