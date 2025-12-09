Ричмонд
Головин против Осимхена в ЛЧ, «Интер» — «Ливерпуль»: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях вторника, 9 декабря, которые стоит посмотреть.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Регулярный чемпионат. ЦСКА — «Бетсити Парма»

19:30 Где смотреть: «Матч ТВ», «Кинопоиск».

В рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ действующий чемпион ЦСКА примет на своем паркете команду «Бетсити Парма».

После паузы и ЦСКА, и «Парма» одержали по одной победе в чемпионате. Армейцы в овертайме одолели «Локомотив-Кубань» (95:90) а «Парма» обыграла «Пари НН» (93:85).

Команда из Пермского края нанесла ЦСКА одно из двух поражений в сезоне. В октябрьском матче регулярного чемпионата «Парма» была сильнее москвичей на своем паркете (83:80). В этом сезоне баскетболисты ЦСКА еще ни разу не проигрывали на домашней площадке.

Разница между командами в таблице три очка. В случае победы ЦСКА выйдет в лидеры регулярного чемпионата. Если победит «Парма», то команда может обойти в таблице «Зенит», который находится на четвертом месте.

Футбол. Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур. «Монако» — «Галатасарай»

23:00 Где смотреть: Okko Спорт.

В рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Монако» с российским полузащитником Александром Головиным в составе встретится с турецким «Галатасараем».

«Монако» в текущем сезоне располагается на 23-м месте в турнирной таблице ЛЧ с 6 очками. Команда в 5 матчах одержала одну победу, три раза сыграла вничью и потерпела одно поражение. В чемпионате страны монегаски занимают 6-е место с 23 баллами. В последнем матче подопечные Себастьена Поконьоли неожиданно уступили «Бресту» со счетом 0:1.

«Галатасарай» в Лиге чемпионов располагается на 14-м месте в турнирной таблице с 9 баллами. Турецкий клуб на одно очко отстает от 8-го места, которое дает право на выход в ⅛ финала ЛЧ. Пока главным достижением «Галатасарая» в Лиге чемпионов стала победа над «Ливерпулем» в матче 2-го тура благодаря голу нападающего Виктора Осимхена (1:0).

В чемпионате страны «Галатасарай» занимает первое место, опережая «Трабзонспор» на два очка. Команда Окана Бурука за 15 туров потерпела лишь одно поражение.

Футбол. Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур. «Интер» — «Ливерпуль»

23:00 Где смотреть: Okko Спорт.

В рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов прошлогодний финалист турнира миланский «Интер» на своем поле примет «Ливерпуль».

«Интер» в прошлом туре ЛЧ потерял первые очки, уступив на выезде мадридскому «Атлетико» (1:2). Команда Кристиана Киву занимает 4-е место в турнирной таблице с 12 очками. В чемпионате Италии «Интер» располагается на третьем месте с 30 баллами. За 14 стартовых туров миланский клуб одержал 10 побед и потерпел четыре поражения.

«Ливерпуль» подходит к матчу с «Интером» в плохом состоянии. Подопечные Арне Слота в прошлом туре разгромно уступили «ПСВ» (1:4). На минувших выходных в АПЛ команда упустила победу в матче с «Лидсом» (3:3). Один из лидеров мерсисайдцев египетский нападающий Мохамед Салах недоволен количеством игрового времени на поле и публично критикует главного тренера. Футболист не попал в заявку на матч с «Интером».

В ЛЧ «Ливерпуль» занимает 13-е место в турнирной таблице с 9 очками. В АПЛ действующий чемпион из-за неудач опустился на 9-е место в таблице и отстает от лидирующего «Арсенала» на 10 баллов.

Другие матчи игрового дня в ЛЧ:

Трансляции всех матчей доступны в Okko Спорт.