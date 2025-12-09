Головин против Осимхена в ЛЧ, «Интер» — «Ливерпуль»: что смотреть сегодня

«Ливерпуль» подходит к матчу с «Интером» в плохом состоянии. Подопечные Арне Слота в прошлом туре разгромно уступили «ПСВ» (1:4). На минувших выходных в АПЛ команда упустила победу в матче с «Лидсом» (3:3). Один из лидеров мерсисайдцев египетский нападающий Мохамед Салах недоволен количеством игрового времени на поле и публично критикует главного тренера. Футболист не попал в заявку на матч с «Интером».