Палмер вне заявки «Челси» на матч ЛЧ. Мареска назвал причину

Сегодня, 9 декабря, «Челси» на выезде сыграет с итальянской «Аталантой» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Пресс-служба клуба объявила список футболистов, которые отправились на выездную встречу. В нем не оказалось лидера атаки Коула Палмера.
«Нам нужно беречь Коула, безусловно, на все 100%. Лично я считаю, что не только Коула, потому что, как я уже говорил, из-за клубного чемпионата мира или потому, что мы безостановочно играем, нам нужно оберегать своих футболистов.
Каково решение с Коулом, я не знаю. Сейчас мы на связи с медицинским штабом, и мы решаем, как лучше всего ему помочь. Это такая травма, с которой в один прекрасный день тебе может стать лучше. Но не будет так, что сегодня ты испытываешь боль, а завтра она исчезает. Иногда тебе может стать лучше, иногда — хуже. Поэтому над этим нужно работать каждый день», — приводит слова Марески пресс-служба «Челси».
Напомним, три недели назад Палмер сломал палец на ноге и пропустил три матча команды. В играх АПЛ с «Лидсом» и «Борнмутом» футболист провел на поле 29 минут и 58 минут соответственно.
В текущем сезоне Лиги чемпионов «Челси» занимает 7-е место в турнирной таблице с 10 очками. «Аталанта» находится на 10-м месте, уступая лондонскому клубу по дополнительным показателям.