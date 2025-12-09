Палмер вне заявки «Челси» на матч ЛЧ. Мареска назвал причину

«Нам нужно беречь Коула, безусловно, на все 100%. Лично я считаю, что не только Коула, потому что, как я уже говорил, из-за клубного чемпионата мира или потому, что мы безостановочно играем, нам нужно оберегать своих футболистов.



Каково решение с Коулом, я не знаю. Сейчас мы на связи с медицинским штабом, и мы решаем, как лучше всего ему помочь. Это такая травма, с которой в один прекрасный день тебе может стать лучше. Но не будет так, что сегодня ты испытываешь боль, а завтра она исчезает. Иногда тебе может стать лучше, иногда — хуже. Поэтому над этим нужно работать каждый день», — приводит слова Марески пресс-служба «Челси».