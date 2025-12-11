Сафонов обошел Шевалье по числу сухих матчей в Лиге чемпионов

Для 26-летнего россиянина этот матч стал седьмым в Лиге чемпионов и третьим — без пропущенных мячей. По числу сухих матчей он обошел своего одноклубника Люку Шевалье, который провел в главном еврокубковом турнире 15 матчей и только дважды сумел отстоять на ноль.
В последних двух матчах Сафонов заменяет Шевалье, который в конце ноября получил травму лодыжки в выездной игре против «Монако» (0:1) в Лиге 1. В обоих матчах вратарь сборной России оставил свои ворота в неприкосновенности, отразив в общей сложности три удара.
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. 26-летний россиянин провел за «ПСЖ» 19 матчей, в которых пропустил 13 мячей и девять раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.
После шести туров «ПСЖ» имеет в своем активе 13 очков и занимает третье место, отставая от лидирующего «Арсенала» на пять баллов. 20 января парижане на выезде сыграют против «Спортинга».
В субботу, 13 декабря, «ПСЖ» на выезде сыграет против «Меца» в Лиге 1. Начало матча — в 21:00 по московскому времени.