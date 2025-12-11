Сафонов обошел Шевалье по числу сухих матчей в Лиге чемпионов

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. 26-летний россиянин провел за «ПСЖ» 19 матчей, в которых пропустил 13 мячей и девять раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.