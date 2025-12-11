Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

На награду также претендовали защитник «Барселоны» Жюль Кунде с дублем в ворота «Айнтрахта» (2:1), нападающий «Аталанты» Шарль де Кетеларе с голом и результативной передачей в матче с «Челси» (2:1) и полузащитник «Аякса» Оскар Глух с двумя забитыми мячами «Карабаху» (4:2).