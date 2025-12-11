Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Футболист «Арсенала» Нони Мадуэке признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА. 23-летний вингер сборной Англии отметился дублем в ворота «Брюгге» и помог своей команде разгромить соперника на выезде в Бельгии (3:0).
На награду также претендовали защитник «Барселоны» Жюль Кунде с дублем в ворота «Айнтрахта» (2:1), нападающий «Аталанты» Шарль де Кетеларе с голом и результативной передачей в матче с «Челси» (2:1) и полузащитник «Аякса» Оскар Глух с двумя забитыми мячами «Карабаху» (4:2).
В текущем сезоне Нони Мадуэке сыграл 12 матчей и забил три гола за лондонский клуб во всех турнирах. «Арсенал» остается единственной командой, не потерявшей очки за шесть туров основного этапа Лиги чемпионов.
Иван Леко
Микель Артета
Нони Мадуэке
(Мартин Субименди)
25′
Нони Мадуэке
(Мартин Субименди)
47′
Габриел Мартинелли
(Майлс Льюис-Скелли)
56′
16
Дани ван ден Хевел
8
Христос Тзолис
20
Ханс Ванакен
4
Хоэль Ордоньес
44
Брэндон Мехеле
25
Александр Станкович
41
Юго Сике
67′
14
Бьорн Мейер
65
Хоакин Сейс
74′
64
Кириани Саббе
9
Карлуш Боржеш
83′
67
Мамаду Дьякон
7
Николо Тресольди
67′
87
Кайе Фуро
15
Рафаэль Оньедика
74′
10
Хуго Ветлесен
1
Давид Райя
49
Майлс Льюис-Скелли
23
Микель Мерино
36
Мартин Субименди
11
Габриел Мартинелли
16
Кристиан Нергор
65′
4
Бен Уайт
68′
83′
89
Марли Сэлмон
8
Мартин Эдегор
72′
22
Итан Нванери
14
Виктор Дьекереш
62′
9
Габриэл Жезус
20
Нони Мадуэке
71′
7
Букайо Сака
5
Пьеро Инкапье
63′
33
Риккардо Калафьори
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти