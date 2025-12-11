Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.71
П2
2.04
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.20
П2
4.68
Футбол. Лига Европы
20:45
Лудогорец
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.58
П2
2.07
Футбол. Лига Европы
20:45
Мидтьюлланн
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.29
П2
4.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Ницца
:
Брага
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.69
П2
2.13
Футбол. Лига Европы
20:45
Штурм
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.87
П2
2.21
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.16
X
9.00
П2
16.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Утрехт
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
4.32
X
3.75
П2
1.86
Футбол. Лига Европы
20:45
Янг Бойз
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.30
П2
1.67
Футбол. Лига конференций
20:45
Брейдаблик
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:45
Дрита
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.26
П2
1.36
Футбол. Лига конференций
20:45
Фиорентина
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.11
П2
7.50
Футбол. Лига конференций
20:45
Хеккен
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.65
П2
3.65
Футбол. Лига конференций
20:45
Ягеллония
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.96
X
3.51
П2
2.05
Футбол. Лига конференций
20:45
Ноа
:
Легия
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.37
П2
2.36
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.15
П2
2.61
Футбол. Лига конференций
20:45
Шкендия
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.61
П2
2.58
Футбол. Лига конференций
20:45
Университатя Кр
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.25
П2
2.26
Футбол. Лига Европы
23:00
Базель
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
4.73
X
4.32
П2
1.71
Футбол. Лига Европы
23:00
Бранн
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.53
П2
2.28
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.47
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
23:00
Селтик
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.51
П2
2.28
Футбол. Лига Европы
23:00
Порту
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.21
П2
15.00
Футбол. Лига Европы
23:00
ФКСБ
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
5.47
X
4.64
П2
1.57
Футбол. Лига Европы
23:00
Фрайбург
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.88
П2
7.07
Футбол. Лига Европы
23:00
Лион
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.66
П2
11.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.66
П2
4.07
Футбол. Лига конференций
23:00
Абердин
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
5.82
X
4.48
П2
1.56
Футбол. Лига конференций
23:00
Хамрун Спартанс
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
8.75
X
5.00
П2
1.39
Футбол. Лига конференций
23:00
КуПС
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.85
П2
2.02
Футбол. Лига конференций
23:00
Лех
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.70
П2
2.40
Футбол. Лига конференций
23:00
Линколн
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.20
П2
1.55
Футбол. Лига конференций
23:00
Ракув
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.33
П2
6.95
Футбол. Лига конференций
23:00
Риека
:
Целе
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.84
П2
4.40
Футбол. Лига конференций
23:00
Шелбурн
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
19.00
X
7.18
П2
1.19
Футбол. Лига конференций
23:00
Рапид В
:
Омония
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.57
П2
2.89

Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Арсенала» Нони Мадуэке признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Футболист «Арсенала» Нони Мадуэке признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА. 23-летний вингер сборной Англии отметился дублем в ворота «Брюгге» и помог своей команде разгромить соперника на выезде в Бельгии (3:0).

На награду также претендовали защитник «Барселоны» Жюль Кунде с дублем в ворота «Айнтрахта» (2:1), нападающий «Аталанты» Шарль де Кетеларе с голом и результативной передачей в матче с «Челси» (2:1) и полузащитник «Аякса» Оскар Глух с двумя забитыми мячами «Карабаху» (4:2).

В текущем сезоне Нони Мадуэке сыграл 12 матчей и забил три гола за лондонский клуб во всех турнирах. «Арсенал» остается единственной командой, не потерявшей очки за шесть туров основного этапа Лиги чемпионов.

Брюгге
0:3
Первый тайм: 0:1
Арсенал
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
10.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Ян Брейдел
Главные тренеры
Иван Леко
Микель Артета
Голы
Арсенал
Нони Мадуэке
(Мартин Субименди)
25′
Нони Мадуэке
(Мартин Субименди)
47′
Габриел Мартинелли
(Майлс Льюис-Скелли)
56′
Составы команд
Брюгге
16
Дани ван ден Хевел
8
Христос Тзолис
20
Ханс Ванакен
4
Хоэль Ордоньес
44
Брэндон Мехеле
25
Александр Станкович
41
Юго Сике
67′
14
Бьорн Мейер
65
Хоакин Сейс
74′
64
Кириани Саббе
9
Карлуш Боржеш
83′
67
Мамаду Дьякон
7
Николо Тресольди
67′
87
Кайе Фуро
15
Рафаэль Оньедика
74′
10
Хуго Ветлесен
Арсенал
1
Давид Райя
49
Майлс Льюис-Скелли
23
Микель Мерино
36
Мартин Субименди
11
Габриел Мартинелли
16
Кристиан Нергор
65′
4
Бен Уайт
68′
83′
89
Марли Сэлмон
8
Мартин Эдегор
72′
22
Итан Нванери
14
Виктор Дьекереш
62′
9
Габриэл Жезус
20
Нони Мадуэке
71′
7
Букайо Сака
5
Пьеро Инкапье
63′
33
Риккардо Калафьори
Статистика
Брюгге
Арсенал
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
18
19
Удары в створ
7
10
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
1
5
Фолы
10
9
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти