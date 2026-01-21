Винисиус: Я хочу остаться в «Реале» надолго

— Ничего не поделаешь, я ничего не могу с этим сделать. Единственное, что я могу делать на поле — выходить и выкладываться на полную.



Когда другим не хватает голов, стараюсь отдавать передачи, когда нужно обороняться — стараюсь обороняться. Конечно, я не лучший защитник команды, для этого есть другие игроки.



Пресса говорит то, что хочет, болельщики думают и считают, что имеют право меня критиковать. Но я считаю, что лучший способ стать сильнее — это возвращаться домой и быть встреченным здесь, на «Бернабеу», лучшими болельщиками в мире, как я всегда говорил. Они очень требовательны к игрокам, и я должен быть в лучшей форме в любой момент.



Последний год был для меня тяжелым, потому что я не мог играть так, как хочу, но всегда важно продолжать двигаться вперед, потому что я хочу остаться здесь надолго.