Винисиус: Я хочу остаться в «Реале» надолго

По данным СМИ, Винисиус существенно влияет на атмосферу внутри команды. Считается, что публичный конфликт игрока с экс-тренером Хаби Алонсо во время его замены в октябрьском Эль-Класико (2:1) переставил акценты в раздевалке и сказался на авторитете специалиста, который в начале января ушел из клуба.
Также в СМИ сообщали, что «Реал» отказался продавать бразильского футболиста в клуб из Саудовской Аравии за €230 млн.
— Ничего не поделаешь, я ничего не могу с этим сделать. Единственное, что я могу делать на поле — выходить и выкладываться на полную.
Когда другим не хватает голов, стараюсь отдавать передачи, когда нужно обороняться — стараюсь обороняться. Конечно, я не лучший защитник команды, для этого есть другие игроки.
Пресса говорит то, что хочет, болельщики думают и считают, что имеют право меня критиковать. Но я считаю, что лучший способ стать сильнее — это возвращаться домой и быть встреченным здесь, на «Бернабеу», лучшими болельщиками в мире, как я всегда говорил. Они очень требовательны к игрокам, и я должен быть в лучшей форме в любой момент.
Последний год был для меня тяжелым, потому что я не мог играть так, как хочу, но всегда важно продолжать двигаться вперед, потому что я хочу остаться здесь надолго.
Много говорят о продлении моего контракта, но еще есть один год по действующему соглашению. Мы относимся к этому спокойно. Я доверяю президенту, он доверяет мне, у нас очень хорошие отношения, и в свое время мы все решим — спешки нет, — приводит слова Винисиуса Marca.
Контракт Винисиуса с мадридским «Реалом» рассчитан до конца июня 2027 года.
Альваро Арбелоа
Себастьян Поконьоли
Килиан Мбаппе
(Федерико Вальверде)
5′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
26′
Франко Мастантуоно
(Винисиус Жуниор)
51′
Тило Керер
55′
Винисиус Жуниор
(Арда Гюлер)
63′
Джуд Беллингем
(Федерико Вальверде)
80′
Йордан Тезе
72′
1
Тибо Куртуа
5
Джуд Беллингем
44′
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
24
Дин Хейсен
8
Федерико Вальверде
83′
47
Дани Месо
6
Эдуардо Камавинга
76′
2
Даниэль Карвахаль
15
Арда Гюлер
76′
20
Франсиско Гарсия
30
Франко Мастантуоно
71′
16
Гонсало Гарсия
17
Рауль Асенсио
46′
19
Дани Себальос
16
Филипп Кен
12
Кайю Энрике
11
Магнес Аклиуш
5
Тило Керер
3
Эрик Дайер
4
Йордан Тезе
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
61′
20
Кассум Уттара
10
Александр Головин
84′
21
Люка Мишаль
31
Ансу Фати
61′
28
Мамаду Кулибали
9
Фоларин Балогун
73′
23
Аладжи Бамба
6
Денис Закария
33′
73′
19
Джордж Иленихенья
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти