Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила результаты голосования за награду лучшему игроку недели в Лиге чемпионов сезона-2025/26, проводившегося по результатам седьмого тура общего этапа. Лучшим футболистом тура признали вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Он забил гол и сделал три ассиста в матче с «Монако».
В голосовании Винисиус обошел полузащитника «Атлетика» Роберта Наварро, хавбека «Барселоны» Фермина Лопеса и форварда «Спортинга» Луиса Суареса.
По итогам семи туров Лиги чемпионов текущего сезона «Реал» идет на третьем месте в таблице с 15 очками. Второе место занимает «Бавария» (18). Лидирует же «Арсенал» (21).
В сезоне-2025/26 на счету Винисиуса семь голов и 11 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах. Бразилец играет за «сливочных» с 2018 года.