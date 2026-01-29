Арбелоа назвал виновного в поражении «Реала» от «Бенфики» в ЛЧ

«Удаления в концовке? Я разочарован. Суть в потере контроля над эмоциями, не в чем-то еще. Учитывая, как сыграла команда, не буду обсуждать судейство. Ответственность за результат беру на себя.



Мы не можем быть довольны. Мы понимали, с чем придется столкнуться, но сегодня соперник оказался сильнее. Нельзя объяснить все одним фактором — проблем было сразу несколько. Команда показала не ту версию себя, на которую рассчитывала. Работать нужно во многих аспектах», — приводит слова Арбелоа издание AS.