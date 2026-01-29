Сафонов высказался о возвращении в стартовый состав «ПСЖ»

«Тяжелая ситуация была — надо играть. Когда не играешь, к тебе другое отношение. Когда я начал, мои внутренние ощущения поменялись. Сегодня, когда прозвучала моя фамилия, — было приятно. Мы до конца не знаем стартового состава. Сейчас я на правильном пути, я это понимаю. Надо воспользоваться своим шансом, который мне наконец-то дают. Моя адаптация в “ПСЖ” полностью завершилась», — сказал Сафонов в интервью Okko Спорт.