Сафонов высказался о возвращении в стартовый состав «ПСЖ»

Накануне «ПСЖ» на своем поле принимал «Ньюкасл». Матч завершился вничью. В составе хозяев гол забил Витинья (8). У «Ньюкасла» отличился Джо Уиллок (45+2). Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле не реализовал пенальти на 4-й минуте встречи.
Матвей Сафонов впервые после травмы вышел на поле в стартовом составе парижан. 26-летний футболист не играл за «ПСЖ» с 17 декабря, когда он получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, пен. 2:1).
«Тяжелая ситуация была — надо играть. Когда не играешь, к тебе другое отношение. Когда я начал, мои внутренние ощущения поменялись. Сегодня, когда прозвучала моя фамилия, — было приятно. Мы до конца не знаем стартового состава. Сейчас я на правильном пути, я это понимаю. Надо воспользоваться своим шансом, который мне наконец-то дают. Моя адаптация в “ПСЖ” полностью завершилась», — сказал Сафонов в интервью Okko Спорт.
По итогам общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» с 14 очками занял 11-е место в турнирной таблице и сыграет в плей-офф за попадание в ⅛ финала. Соперники подопечных Луиса Энрике станут известны позднее. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 30 января.
Луис Энрике
Эдди Хау
Витор Феррейра Витинья
(Хвича Кварацхелия)
8′
Джозеф Уиллок
(Дэн Берн)
45+2′
Усман Дембеле
4′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
33
Уоррен Заир-Эмери
87′
24
Сенни Маюлу
87
Жоау Невеш
87′
49
Ибраим Мбай
7
Хвича Кварацхелия
23′
14
Дезире Дуэ
29
Брэдли Барколя
70′
9
Гонсалу Рамуш
1
Ник Поуп
12
Малик Тшау
33
Дэн Берн
4
Свен Ботман
67
Льюис Майли
3
Льюис Холл
41
Джейкоб Рэмси
8
Сандро Тонали
27
Ник Вольтемаде
79′
9
Йоан Висса
20
Энтони Эланга
20′
68′
10
Энтони Гордон
28
Джозеф Уиллок
68′
11
Харви Барнс
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти