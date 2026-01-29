«Невероятно». Вратарь «Бенфики» Трубин — о своем голе «Реалу»

Один из голов португальской команды на 90+8 минуте забил украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин. Как сообщает Opta, Трубин стал пятым вратарем, забившим гол в Лиге чемпионов, после Ханс-Йорга Бутта (три мяча), Синана Болата, Винсента Эньеамы и Ивана Проведеля (по одному голу).
— Сначала я не понял, что именно нам нужно. Томаш Араужу и Антониу Силва кричали: «Еще один, еще один», а я отвечал: «Что?» Но потом увидел, как все показывают мне идти вперед. Я заметил и тренера, поэтому побежал в штрафную — и даже не знаю… не знаю, что сказать. Безумный момент. Нечто похожее было в матче с «Порту», тогда я был очень близок. А сейчас получилось. Я не знаю, что сказать. Я не привык забивать. Мне 24 года, и это мой первый гол. Невероятно, — приводит слова Трубина A Bola.
Благодаря голу Трубина «Бенфика» с 9 очками по разнице забитых и пропущенных мячей вышла в плей-офф Лиги чемпионов с 24-го места. «Реал» с 15 баллами занял девятое место в турнирной таблице и не смог напрямую выйти в ⅛ финала турнира. Обе команды сыграют в стыковых матчах за выход в следующую стадию.
Анатолий Трубин выступает за «Бенфику» с лета 2023 года. Голкипер провел за команду 132 матча во всех турнирах, в которых пропустил 127 мячей и 55 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
Жозе Моуринью
Альваро Арбелоа
Андреас Шельдеруп
(Вангелис Павлидис)
36′
Вангелис Павлидис
45+5′
Андреас Шельдеруп
(Вангелис Павлидис)
54′
Анатолий Трубин
(Фредрик Эурснес)
90+8′
Килиан Мбаппе
(Рауль Асенсио)
30′
Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
58′
1
Анатолий Трубин
17
Амар Дедич
26
Самуэль Даль
85′
44
Томаш Араужу
30
Николас Отаменди
18
Леандру Баррейру
11′
8
Фредрик Эурснес
25
Джанлука Престианни
87′
84
Жоау Регу
21
Андреас Шельдеруп
90′
4
Антониу Силва
10
Георгий Судаков
83′
5
Энцо Барренечеа
14
Вангелис Павлидис
90′
9
Франьо Иванович
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
5
Джуд Беллингем
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
17
Рауль Асенсио
45′
90+2′
18
Альваро Каррерас
67′
79′
4
Давид Алаба
15
Арда Гюлер
79′
21
Браим Диас
14
Орельен Тшуамени
3′
55′
6
Эдуардо Камавинга
30
Франко Мастантуоно
55′
11
Родригу
90+6′
90+7′
24
Дин Хейсен
62′
79′
28
Хорхе Сестеро
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти