«Невероятно». Вратарь «Бенфики» Трубин — о своем голе «Реалу»

— Сначала я не понял, что именно нам нужно. Томаш Араужу и Антониу Силва кричали: «Еще один, еще один», а я отвечал: «Что?» Но потом увидел, как все показывают мне идти вперед. Я заметил и тренера, поэтому побежал в штрафную — и даже не знаю… не знаю, что сказать. Безумный момент. Нечто похожее было в матче с «Порту», тогда я был очень близок. А сейчас получилось. Я не знаю, что сказать. Я не привык забивать. Мне 24 года, и это мой первый гол. Невероятно, — приводит слова Трубина A Bola.