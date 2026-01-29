Ричмонд
Арбелоа — о мяче Трубина: Не впервые пропускаю гол от вратаря

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о голе вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:4).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Бенфика» на своем поле принимала мадридский «Реал». В составе победителей дублем отметился Андреас Шельдеруп (36-я и 54-я минуты), по одному мячу забили Вангелис Павлидис (45+5, с пенальти) и украинский вратарь Анатолий Трубин (90+8). У «Реала» дважды отличился Мбаппе (30, 58).

— То, что произошло сегодня — это самое странное, что когда-либо случалось с вами на футбольном поле («Реал» пропустил гол на 90+8 минуте от вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина — прим. ред.)?

— Это не первый раз, когда вратарь забивает мне гол. Очевидно, им пришлось рискнуть, мы играли в меньшинстве (на два игрока меньше), и нам также нужно было забить гол, чтобы попасть в восьмерку лучших. Они рискнули, мы рискнули, но в итоге победили они.

Нисколько не удивился. Я говорил об этом вчера в пресс-центре и в разных интервью, что требования к игре будут очень высокими. Прекрасно понимал уровень соперника, атмосферу и тренера, который будет перед нами. Я говорил об этом игрокам, но, очевидно, не знал, как донести до футболистов то, что хотел от них на поле.

Когда что-то не получается, когда команда далека от того уровня, который мы показали, например, в матче с «Вильярреалом», ответственность всегда и абсолютно лежит на мне, потому что я не знал, как заставить игроков подойти к игре так, как мне хотелось, — приводит слова Арбелоа пресс-служба «Реала».

«Реал» с 15 очками занял девятое место в турнирной таблице и не смог напрямую выйти в ⅛ финала турнира. Мадридский клуб сыграет в стыковых матчах за выход в следующую стадию ЛЧ. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 30 января. Соперником «Реала» станет либо та же «Бенфика», либо норвежский «Буде-Глимт».

Бенфика
4:2
Первый тайм: 2:1
Реал
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
28.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Да Луш
Главные тренеры
Жозе Моуринью
Альваро Арбелоа
Голы
Бенфика
Андреас Шельдеруп
(Вангелис Павлидис)
36′
Вангелис Павлидис
45+5′
Андреас Шельдеруп
(Вангелис Павлидис)
54′
Анатолий Трубин
(Фредрик Эурснес)
90+8′
Реал
Килиан Мбаппе
(Рауль Асенсио)
30′
Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
58′
Составы команд
Бенфика
1
Анатолий Трубин
17
Амар Дедич
26
Самуэль Даль
85′
44
Томаш Араужу
30
Николас Отаменди
18
Леандру Баррейру
11′
8
Фредрик Эурснес
25
Джанлука Престианни
87′
84
Жоау Регу
21
Андреас Шельдеруп
90′
4
Антониу Силва
10
Георгий Судаков
83′
5
Энцо Барренечеа
14
Вангелис Павлидис
90′
9
Франьо Иванович
Реал
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
5
Джуд Беллингем
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
17
Рауль Асенсио
45′
90+2′
18
Альваро Каррерас
67′
79′
4
Давид Алаба
15
Арда Гюлер
79′
21
Браим Диас
14
Орельен Тшуамени
3′
55′
6
Эдуардо Камавинга
30
Франко Мастантуоно
55′
11
Родригу
90+6′
90+7′
24
Дин Хейсен
62′
79′
28
Хорхе Сестеро
Статистика
Бенфика
Реал
Желтые карточки
2
7
Удары (всего)
22
16
Удары в створ
12
6
Угловые
6
5
Фолы
11
15
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
