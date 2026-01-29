Ричмонд
Энрике ответил на вопрос, стал ли Сафонов первым номером «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (1:1) ответил на вопрос о текущей роли вратаря Матвея Сафонова. Об этом сообщает Le Parisien.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне 26-летний россиянин провел свой первый матч за парижский клуб в 2026 году, отразив три из четырех ударов в створ. Сафонов пропустил пять недель из-за перелома руки, полученного в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, пен. 2:1).

«Вам все станет понятно, когда вы увидите мои решения. Не знаю, будет ли ротация вратарей. Я тренер, который просит футболистов всегда быть готовыми. Не знаю, что буду делать дальше», — сказал Энрике.

В общей сложности из-за травмы Сафонов пропустил семь матчей «ПСЖ». В шести из этих матчей ворота парижан защищал Люка Шевалье, который пропустил шесть мячей. Во время отсутствия Сафонова «ПСЖ» вылетел из Кубка Франции, проиграв дома «Парижу» (0:1), а также потерпел поражение в гостях от «Спортинга» (1:2) в Лиге чемпионов.

В этом сезоне Шевалье провел 26 матчей за «ПСЖ», в которых пропустил 28 мячей и 10 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Сафоновв отыграл пять игр, пропустил четыре мяча и дважды отстоял на ноль.

Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. Он провел за «ПСЖ» 22 матча, в которых пропустил 17 мячей и девять раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.

В воскресенье, 1 февраля, «ПСЖ» в чемпионате Франции на выезде сыграет против «Страсбура». Начало матча — в 22:45 по московскому времени.

ПСЖ
1:1
Первый тайм: 1:1
Ньюкасл Юнайтед
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
28.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Эдди Хау
Голы
ПСЖ
Витор Феррейра Витинья
(Хвича Кварацхелия)
8′
Ньюкасл Юнайтед
Джозеф Уиллок
(Дэн Берн)
45+2′
Нереализованные пенальти
ПСЖ
Усман Дембеле
4′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
33
Уоррен Заир-Эмери
87′
24
Сенни Маюлу
87
Жоау Невеш
87′
49
Ибраим Мбай
7
Хвича Кварацхелия
23′
14
Дезире Дуэ
29
Брэдли Барколя
70′
9
Гонсалу Рамуш
Ньюкасл Юнайтед
1
Ник Поуп
12
Малик Тшау
33
Дэн Берн
4
Свен Ботман
67
Льюис Майли
3
Льюис Холл
41
Джейкоб Рэмси
8
Сандро Тонали
27
Ник Вольтемаде
79′
9
Йоан Висса
20
Энтони Эланга
20′
68′
10
Энтони Гордон
28
Джозеф Уиллок
68′
11
Харви Барнс
Статистика
ПСЖ
Ньюкасл Юнайтед
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
25
10
Удары в створ
7
4
Угловые
5
1
Фолы
8
8
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
