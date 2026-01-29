Тренер «Буде-Глимт»: Не знаю, как описать победы над «Ман Сити» и «Атлетико»

«В декабре и январе мы приезжали тренироваться в Испанию. Сначала мы сосредоточились на матче с “Манчестер Сити”, где показали, что можем добиться больших успехов и обыграть топ-команду. И теперь — еще одна большая победа. Я даже не знаю, как это описать, но нам удалось показать очень конкурентоспособную и сильную игру. Играть против такой команды, как “Атлетико”, непросто. Это команда высокого уровня, с игроками сборных на каждой позиции, они лучшие в мире. Победить такие прекрасные команды: “Манчестер Сити” и “Атлетико”… Я даже не знаю, как это описать», — приводит AS слова Кнутсена.