Тренер «Буде-Глимт»: Не знаю, как описать победы над «Ман Сити» и «Атлетико»

За два тура до окончания общего этапа Лиги чемпионов «Буде-Глимт» имел в своем активе всего три очка. Норвежская команда, которая проводит свой дебютный сезон в самом престижном еврокубковом турнире, в оставшихся двух турах с грозными соперниками смогла набрать 6 очков и выйти в следующий раунд.
Накануне «Буде-Глимт» обыграл «Атлетико» (2:1) в 8-м туре общего этапа. В 7-м туре норвежский коллектив переиграл «Манчестер Сити» (3:1). Благодаря этим результатам «Буде-Глимт» с 23-го места вышел в стыковой раунд Лиги чемпионов.
Тренер норвежской команды Кьетиль Кнутсен выразил восхищение игрой своей команды и уровнем соперника.
«В декабре и январе мы приезжали тренироваться в Испанию. Сначала мы сосредоточились на матче с “Манчестер Сити”, где показали, что можем добиться больших успехов и обыграть топ-команду. И теперь — еще одна большая победа. Я даже не знаю, как это описать, но нам удалось показать очень конкурентоспособную и сильную игру. Играть против такой команды, как “Атлетико”, непросто. Это команда высокого уровня, с игроками сборных на каждой позиции, они лучшие в мире. Победить такие прекрасные команды: “Манчестер Сити” и “Атлетико”… Я даже не знаю, как это описать», — приводит AS слова Кнутсена.
Соперником «Буде-Глимт» в стыковом раунде Лиги чемпионов станет либо «Реал», либо «Интер».
Основным голкипером норвежской команды является российский вратарь Никита Хайкин.
Диего Симеоне
Хьетиль Кнутсен
Александр Серлот
(Давид Ганцко)
15′
Фредрик Сьевольд
(Фредрик Бьеркан)
34′
Каспер Хег
59′
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
63′
17
Давид Ганцко
18
Марк Пубиль
19
Хулиан Альварес
9
Александр Серлот
23
Николас Гонсалес
64′
16
Науэль Молина
10
Алекс Баэна
57′
3
Маттео Руджери
2
Хосе Хименес
57′
11
Тьяго Альмада
85′
8
Пабло Барриос
78′
24
Робен Ле Норман
6
Коке
64′
5
Джонни Кардозо
12
Никита Хайкин
67′
20
Фредрик Сьевольд
15
Фредрик Бьеркан
7
Патрик Берг
10
Йенс Петтер Хауге
4
Один Бьертуфт
26
Хокун Эвьен
90′
5
Хайтам Алеесами
19
Сондре Брунстад Фет
83′
21
Андреас Хельмерсен
9
Каспер Хег
83′
25
Исак Дюбвик Мяяття
90+5′
11
Оле Дидрик Бломберг
74′
8
Сондре Эукленн
6
Юстейн Гундерсен
90′
22
Андерс Клюнге
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти