Тренер «Буде-Глимт»: Не знаю, как описать победы над «Ман Сити» и «Атлетико»

Главный тренер «Буде-Глимт» Кьетиль Кнутсен объяснил успехи команды в заключительных турах общего этапа Лиги чемпионов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

За два тура до окончания общего этапа Лиги чемпионов «Буде-Глимт» имел в своем активе всего три очка. Норвежская команда, которая проводит свой дебютный сезон в самом престижном еврокубковом турнире, в оставшихся двух турах с грозными соперниками смогла набрать 6 очков и выйти в следующий раунд.

Накануне «Буде-Глимт» обыграл «Атлетико» (2:1) в 8-м туре общего этапа. В 7-м туре норвежский коллектив переиграл «Манчестер Сити» (3:1). Благодаря этим результатам «Буде-Глимт» с 23-го места вышел в стыковой раунд Лиги чемпионов.

Тренер норвежской команды Кьетиль Кнутсен выразил восхищение игрой своей команды и уровнем соперника.

«В декабре и январе мы приезжали тренироваться в Испанию. Сначала мы сосредоточились на матче с “Манчестер Сити”, где показали, что можем добиться больших успехов и обыграть топ-команду. И теперь — еще одна большая победа. Я даже не знаю, как это описать, но нам удалось показать очень конкурентоспособную и сильную игру. Играть против такой команды, как “Атлетико”, непросто. Это команда высокого уровня, с игроками сборных на каждой позиции, они лучшие в мире. Победить такие прекрасные команды: “Манчестер Сити” и “Атлетико”… Я даже не знаю, как это описать», — приводит AS слова Кнутсена.

Соперником «Буде-Глимт» в стыковом раунде Лиги чемпионов станет либо «Реал», либо «Интер».

Основным голкипером норвежской команды является российский вратарь Никита Хайкин.

Атлетико
1:2
Первый тайм: 1:1
Буде-Глимт
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
28.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Хьетиль Кнутсен
Голы
Атлетико
Александр Серлот
(Давид Ганцко)
15′
Буде-Глимт
Фредрик Сьевольд
(Фредрик Бьеркан)
34′
Каспер Хег
59′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
63′
17
Давид Ганцко
18
Марк Пубиль
19
Хулиан Альварес
9
Александр Серлот
23
Николас Гонсалес
64′
16
Науэль Молина
10
Алекс Баэна
57′
3
Маттео Руджери
2
Хосе Хименес
57′
11
Тьяго Альмада
85′
8
Пабло Барриос
78′
24
Робен Ле Норман
6
Коке
64′
5
Джонни Кардозо
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
67′
20
Фредрик Сьевольд
15
Фредрик Бьеркан
7
Патрик Берг
10
Йенс Петтер Хауге
4
Один Бьертуфт
26
Хокун Эвьен
90′
5
Хайтам Алеесами
19
Сондре Брунстад Фет
83′
21
Андреас Хельмерсен
9
Каспер Хег
83′
25
Исак Дюбвик Мяяття
90+5′
11
Оле Дидрик Бломберг
74′
8
Сондре Эукленн
6
Юстейн Гундерсен
90′
22
Андерс Клюнге
Статистика
Атлетико
Буде-Глимт
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
26
10
Удары в створ
8
4
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
12
1
Фолы
9
4
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти