Гвардиола оценил стратегию Моуринью в матче против «Реала»

На восьмой добавленной минуте украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин пришел в штрафную «Реала» и головой забил четвертый мяч, который вывел португальский клуб в стыковые матчи. В свою очередь «Реал» из-за поражения не смог опередить «Манчестер Сити» и выйти в ⅛ финала напрямую.
«Мы не знали, что “Бенфике” нужен еще один гол, поэтому, когда вратарь пошел вперед, мы воскликнули: “Зачем?” Ведь “Реал” мог сравнять счет, и мы бы выбыли из топ-8. Но это была отличная стратегия от Жозе, как забить четвертый мяч, это правда. Хочется ли мне поблагодарить за это Моуринью? Да, конечно», — сказал Гвардиола.
«Манчестер Сити» завершил общий этап на восьмом месте, набрав в восьми матчах 16 очков — на один больше, чем «Реал», который не попал в топ-8 и будет играть в стыковых матчах. «Бенфика» с девятью очками финишировала на 24-м месте и оставила за собой последнюю путевку в стыки, обойдя в борьбе за нее «Юнион», «Пафос» и «Марсель».
Жеребьевка стыковых матчей за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов состоится 30 января.
Жозе Моуринью
Альваро Арбелоа
Андреас Шельдеруп
(Вангелис Павлидис)
36′
Вангелис Павлидис
45+5′
Андреас Шельдеруп
(Вангелис Павлидис)
54′
Анатолий Трубин
(Фредрик Эурснес)
90+8′
Килиан Мбаппе
(Рауль Асенсио)
30′
Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
58′
1
Анатолий Трубин
17
Амар Дедич
26
Самуэль Даль
85′
44
Томаш Араужу
30
Николас Отаменди
18
Леандру Баррейру
11′
8
Фредрик Эурснес
25
Джанлука Престианни
87′
84
Жоау Регу
21
Андреас Шельдеруп
90′
4
Антониу Силва
10
Георгий Судаков
83′
5
Энцо Барренечеа
14
Вангелис Павлидис
90′
9
Франьо Иванович
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
5
Джуд Беллингем
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
17
Рауль Асенсио
45′
90+2′
18
Альваро Каррерас
67′
79′
4
Давид Алаба
15
Арда Гюлер
79′
21
Браим Диас
14
Орельен Тшуамени
3′
55′
6
Эдуардо Камавинга
30
Франко Мастантуоно
55′
11
Родригу
90+6′
90+7′
24
Дин Хейсен
62′
79′
28
Хорхе Сестеро
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти