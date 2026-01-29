Тренер «Буде-Глимт»: Надеюсь, Хайкин скоро станет норвежцем

«Никита Хайкин играет для команды очень большую роль. При этом у нас прекрасный штаб, и отдельно скажу о тренере вратарей, который делает изумительную работу. К тому моменту, как Никита пришел в “Буде-Глимт”, он почти не играл. Но с тех пор прошел огромный процесс развития, как и остальная команда. Если вы спросите меня, то скажу, что теперь это топовый вратарь международного уровня. Надеюсь, он скоро станет норвежцем и поедет на чемпионат мира в Америку со сборной Норвегии. Это моя мечта», — сказал Кнутсен в интервью журналисту Игорю Рабинеру для казахстанского канала Qsport.