Тренер «Буде-Глимт»: Надеюсь, Хайкин скоро станет норвежцем

Главный тренер «Буде-Глимт» Кьетиль Кнутсен похвалил голкипера Никиту Хайкина после победы над «Атлетико» в 8-м туре Лиги чемпионов (2:1).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Благодаря двум победам подряд над «Манчестер Сити» и «Атлетико» норвежский «Буде-Глимт» вышел в стыковые матчи за право принять участие в ⅛ финала Лиги чемпионов. Кьетиль Кнутсен считает, что роль российского голкипера в успехах команды очень велика.

«Никита Хайкин играет для команды очень большую роль. При этом у нас прекрасный штаб, и отдельно скажу о тренере вратарей, который делает изумительную работу. К тому моменту, как Никита пришел в “Буде-Глимт”, он почти не играл. Но с тех пор прошел огромный процесс развития, как и остальная команда. Если вы спросите меня, то скажу, что теперь это топовый вратарь международного уровня. Надеюсь, он скоро станет норвежцем и поедет на чемпионат мира в Америку со сборной Норвегии. Это моя мечта», — сказал Кнутсен в интервью журналисту Игорю Рабинеру для казахстанского канала Qsport.

Ранее сообщалось о том, что Хайкин решил отказаться от перспектив выступать за сборную России и надеется попасть в состав сборной Норвегии (такая возможность по правилам ФИФА у него есть), которая выступит на ЧМ-2026 в Северной Америке. На мундиале Норвегия выступит в группе I вместе с Францией и Сенегалом. Четвертый соперник станет известен в марте.

Хайкин родился в Израиле, заниматься футболом начал в России. У него есть российское, израильское и британское гражданство. В чемпионате Норвегии он выступает уже более шести лет. Голкипер провел два матча за молодежную сборную России. В ноябре 2021 года Хайкин вызывался в сборную России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1). Обе встречи игрок провел на скамейке запасных.

Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года. На его счету 255 матчей за клуб, в которых он пропустил 283 мяча и 87 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Хайкин является трехкратным чемпионом Норвегии (2020, 2021, 2023). В апреле 2025 года «Буде-Глимт» впервые в своей истории вышел в полуфинал еврокубкового турнира (Лиги Европы), где уступил «Тоттенхэму». Контракт Хайкина с норвежским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Атлетико
1:2
Первый тайм: 1:1
Буде-Глимт
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
28.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Хьетиль Кнутсен
Голы
Атлетико
Александр Серлот
(Давид Ганцко)
15′
Буде-Глимт
Фредрик Сьевольд
(Фредрик Бьеркан)
34′
Каспер Хег
59′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
63′
17
Давид Ганцко
18
Марк Пубиль
19
Хулиан Альварес
9
Александр Серлот
23
Николас Гонсалес
64′
16
Науэль Молина
10
Алекс Баэна
57′
3
Маттео Руджери
2
Хосе Хименес
57′
11
Тьяго Альмада
85′
8
Пабло Барриос
78′
24
Робен Ле Норман
6
Коке
64′
5
Джонни Кардозо
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
67′
20
Фредрик Сьевольд
15
Фредрик Бьеркан
7
Патрик Берг
10
Йенс Петтер Хауге
4
Один Бьертуфт
26
Хокун Эвьен
90′
5
Хайтам Алеесами
19
Сондре Брунстад Фет
83′
21
Андреас Хельмерсен
9
Каспер Хег
83′
25
Исак Дюбвик Мяяття
90+5′
11
Оле Дидрик Бломберг
74′
8
Сондре Эукленн
6
Юстейн Гундерсен
90′
22
Андерс Клюнге
Статистика
Атлетико
Буде-Глимт
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
26
10
Удары в створ
8
4
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
12
1
Фолы
9
4
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти