Тренер «Буде-Глимт»: Надеюсь, Хайкин скоро станет норвежцем

Благодаря двум победам подряд над «Манчестер Сити» и «Атлетико» норвежский «Буде-Глимт» вышел в стыковые матчи за право принять участие в ⅛ финала Лиги чемпионов. Кьетиль Кнутсен считает, что роль российского голкипера в успехах команды очень велика.
«Никита Хайкин играет для команды очень большую роль. При этом у нас прекрасный штаб, и отдельно скажу о тренере вратарей, который делает изумительную работу. К тому моменту, как Никита пришел в “Буде-Глимт”, он почти не играл. Но с тех пор прошел огромный процесс развития, как и остальная команда. Если вы спросите меня, то скажу, что теперь это топовый вратарь международного уровня. Надеюсь, он скоро станет норвежцем и поедет на чемпионат мира в Америку со сборной Норвегии. Это моя мечта», — сказал Кнутсен в интервью журналисту Игорю Рабинеру для казахстанского канала Qsport.
Ранее сообщалось о том, что Хайкин решил отказаться от перспектив выступать за сборную России и надеется попасть в состав сборной Норвегии (такая возможность по правилам ФИФА у него есть), которая выступит на ЧМ-2026 в Северной Америке. На мундиале Норвегия выступит в группе I вместе с Францией и Сенегалом. Четвертый соперник станет известен в марте.
Хайкин родился в Израиле, заниматься футболом начал в России. У него есть российское, израильское и британское гражданство. В чемпионате Норвегии он выступает уже более шести лет. Голкипер провел два матча за молодежную сборную России. В ноябре 2021 года Хайкин вызывался в сборную России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1). Обе встречи игрок провел на скамейке запасных.
Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года. На его счету 255 матчей за клуб, в которых он пропустил 283 мяча и 87 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Хайкин является трехкратным чемпионом Норвегии (2020, 2021, 2023). В апреле 2025 года «Буде-Глимт» впервые в своей истории вышел в полуфинал еврокубкового турнира (Лиги Европы), где уступил «Тоттенхэму». Контракт Хайкина с норвежским клубом рассчитан до лета 2026 года.
Диего Симеоне
Хьетиль Кнутсен
Александр Серлот
(Давид Ганцко)
15′
Фредрик Сьевольд
(Фредрик Бьеркан)
34′
Каспер Хег
59′
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
63′
17
Давид Ганцко
18
Марк Пубиль
19
Хулиан Альварес
9
Александр Серлот
23
Николас Гонсалес
64′
16
Науэль Молина
10
Алекс Баэна
57′
3
Маттео Руджери
2
Хосе Хименес
57′
11
Тьяго Альмада
85′
8
Пабло Барриос
78′
24
Робен Ле Норман
6
Коке
64′
5
Джонни Кардозо
12
Никита Хайкин
67′
20
Фредрик Сьевольд
15
Фредрик Бьеркан
7
Патрик Берг
10
Йенс Петтер Хауге
4
Один Бьертуфт
26
Хокун Эвьен
90′
5
Хайтам Алеесами
19
Сондре Брунстад Фет
83′
21
Андреас Хельмерсен
9
Каспер Хег
83′
25
Исак Дюбвик Мяяття
90+5′
11
Оле Дидрик Бломберг
74′
8
Сондре Эукленн
6
Юстейн Гундерсен
90′
22
Андерс Клюнге
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти