Хайкин: Мы не рассчитывали на победы над «Атлетико» и «Ман Сити»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.48
П2
7.23
Футбол. Лига Европы
23:00
Базель
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.85
П2
3.29
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.73
П2
4.88
Футбол. Лига Европы
23:00
Селтик
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.20
П2
8.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Црвена Звезда
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.80
П2
3.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Порту
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.86
П2
12.00
Футбол. Лига Европы
23:00
ФКСБ
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
5.82
X
4.54
П2
1.56
Футбол. Лига Европы
23:00
Гоу Эхед Иглз
:
Брага
Все коэффициенты
П1
4.94
X
4.20
П2
1.68
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.20
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Лилль
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.60
П2
3.73
Футбол. Лига Европы
23:00
Лудогорец
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.05
П2
4.30
Футбол. Лига Европы
23:00
Лион
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.56
П2
3.07
Футбол. Лига Европы
23:00
Маккаби
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.72
П2
1.33
Футбол. Лига Европы
23:00
Мидтьюлланн
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.89
П2
4.14
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.08
П2
5.75
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Рома
Все коэффициенты
П1
6.20
X
3.67
П2
1.68
Футбол. Лига Европы
23:00
Штурм
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.39
П2
2.43
Футбол. Лига Европы
23:00
Штутгарт
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.25
П2
14.25

Хайкин: Мы не рассчитывали на победы над «Атлетико» и «Ман Сити»

Норвежский «Буде-Глимт», основным голкипером которого является россиянин Никита Хайкин, накануне одержал неожиданную победу в Мадриде и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Российский голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин высказался о выездной победе норвежской команды в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов над мадридским «Атлетико» со счетом 2:1.

«Не верится, что прошли дальше и победили такого гранда. Изначально до турнира мы, наверное, не рассчитывали выиграть у “Манчестер Сити” и “Атлетико”. Наша ставка была на победы над более слабыми соперниками. Но тем это слаще и круче. И запомнится надолго. На каком месте по степени сложности этот матч в ЛЧ? Думаю, самый сложный. По крайней мере, один из — точно», — сказал Хайкин в эфире Qsport.

После восьми матчей общего этапа Лиги чемпионов «Буде-Глимт» набрал девять очков и занял 23-е место, что позволило команде выйти в раунд плей-офф турнира. Его соперником в стыковых играх за право участия в ⅛ финала Лиги чемпионов станет мадридский «Реал» или миланский «Интер». Жеребьевка этих матчей, которые будут сыграны во второй половине февраля, состоится 30 января в швейцарском Ньоне.

Никита Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года. На его счету 255 матчей за клуб, в которых он пропустил 283 мяча и 87 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Хайкин является трехкратным чемпионом Норвегии (2020, 2021, 2023). В апреле 2025 года «Буде-Глимт» впервые в своей истории вышел в полуфинал еврокубкового турнира (Лиги Европы), где уступил «Тоттенхэму». Контракт Хайкина с норвежским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Голкипер провел два матча за молодежную сборную России. В ноябре 2021 года Хайкин вызывался в сборную России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1). Обе встречи игрок провел на скамейке запасных.

Атлетико
1:2
Первый тайм: 1:1
Буде-Глимт
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
28.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Хьетиль Кнутсен
Голы
Атлетико
Александр Серлот
(Давид Ганцко)
15′
Буде-Глимт
Фредрик Сьевольд
(Фредрик Бьеркан)
34′
Каспер Хег
59′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
63′
17
Давид Ганцко
18
Марк Пубиль
19
Хулиан Альварес
9
Александр Серлот
23
Николас Гонсалес
64′
16
Науэль Молина
10
Алекс Баэна
57′
3
Маттео Руджери
2
Хосе Хименес
57′
11
Тьяго Альмада
85′
8
Пабло Барриос
78′
24
Робен Ле Норман
6
Коке
64′
5
Джонни Кардозо
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
67′
20
Фредрик Сьевольд
15
Фредрик Бьеркан
7
Патрик Берг
10
Йенс Петтер Хауге
4
Один Бьертуфт
26
Хокун Эвьен
90′
5
Хайтам Алеесами
19
Сондре Брунстад Фет
83′
21
Андреас Хельмерсен
9
Каспер Хег
83′
25
Исак Дюбвик Мяяття
90+5′
11
Оле Дидрик Бломберг
74′
8
Сондре Эукленн
6
Юстейн Гундерсен
90′
22
Андерс Клюнге
Статистика
Атлетико
Буде-Глимт
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
26
10
Удары в створ
8
4
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
12
1
Фолы
9
4
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти