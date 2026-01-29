Хайкин: Мы не рассчитывали на победы над «Атлетико» и «Ман Сити»

«Не верится, что прошли дальше и победили такого гранда. Изначально до турнира мы, наверное, не рассчитывали выиграть у “Манчестер Сити” и “Атлетико”. Наша ставка была на победы над более слабыми соперниками. Но тем это слаще и круче. И запомнится надолго. На каком месте по степени сложности этот матч в ЛЧ? Думаю, самый сложный. По крайней мере, один из — точно», — сказал Хайкин в эфире Qsport.