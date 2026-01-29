Хайкин: Мы не рассчитывали на победы над «Атлетико» и «Ман Сити»

Российский голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин высказался о выездной победе норвежской команды в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов над мадридским «Атлетико» со счетом 2:1.
«Не верится, что прошли дальше и победили такого гранда. Изначально до турнира мы, наверное, не рассчитывали выиграть у “Манчестер Сити” и “Атлетико”. Наша ставка была на победы над более слабыми соперниками. Но тем это слаще и круче. И запомнится надолго. На каком месте по степени сложности этот матч в ЛЧ? Думаю, самый сложный. По крайней мере, один из — точно», — сказал Хайкин в эфире Qsport.
После восьми матчей общего этапа Лиги чемпионов «Буде-Глимт» набрал девять очков и занял 23-е место, что позволило команде выйти в раунд плей-офф турнира. Его соперником в стыковых играх за право участия в ⅛ финала Лиги чемпионов станет мадридский «Реал» или миланский «Интер». Жеребьевка этих матчей, которые будут сыграны во второй половине февраля, состоится 30 января в швейцарском Ньоне.
Никита Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года. На его счету 255 матчей за клуб, в которых он пропустил 283 мяча и 87 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Хайкин является трехкратным чемпионом Норвегии (2020, 2021, 2023). В апреле 2025 года «Буде-Глимт» впервые в своей истории вышел в полуфинал еврокубкового турнира (Лиги Европы), где уступил «Тоттенхэму». Контракт Хайкина с норвежским клубом рассчитан до лета 2026 года.
Голкипер провел два матча за молодежную сборную России. В ноябре 2021 года Хайкин вызывался в сборную России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1). Обе встречи игрок провел на скамейке запасных.
Диего Симеоне
Хьетиль Кнутсен
Александр Серлот
(Давид Ганцко)
15′
Фредрик Сьевольд
(Фредрик Бьеркан)
34′
Каспер Хег
59′
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
63′
17
Давид Ганцко
18
Марк Пубиль
19
Хулиан Альварес
9
Александр Серлот
23
Николас Гонсалес
64′
16
Науэль Молина
10
Алекс Баэна
57′
3
Маттео Руджери
2
Хосе Хименес
57′
11
Тьяго Альмада
85′
8
Пабло Барриос
78′
24
Робен Ле Норман
6
Коке
64′
5
Джонни Кардозо
12
Никита Хайкин
67′
20
Фредрик Сьевольд
15
Фредрик Бьеркан
7
Патрик Берг
10
Йенс Петтер Хауге
4
Один Бьертуфт
26
Хокун Эвьен
90′
5
Хайтам Алеесами
19
Сондре Брунстад Фет
83′
21
Андреас Хельмерсен
9
Каспер Хег
83′
25
Исак Дюбвик Мяяття
90+5′
11
Оле Дидрик Бломберг
74′
8
Сондре Эукленн
6
Юстейн Гундерсен
90′
22
Андерс Клюнге
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти