Защитник «Барселоны»: Боролся с тревожностью полтора года

«Я не просто так взял паузу, потому что в итоге смог поработать с профессионалами, побыть с семьей, и это было именно то, что мне нужно было в духовном смысле. Долгое время чувствовал себя не очень хорошо — год или полтора, возможно. Старался быть сильным.



Я из тех, кто держит все в себе, но надо понимать, что есть профессионалы, способные тебе помочь, дать тебе то, что позволит выстоять в определенных ситуациях. Чтобы восстановиться, мне нужно было поднять руку и сказать, что со мной что-то происходит. Я боролся с тревожностью полтора года, и она переросла в депрессию, и я продолжал играть в этом состоянии. Оно не способствует хорошим выступлениям, потому что ты чувствуешь себя не в своей тарелке», — приводит слова Араухо Mundo Deportivo.