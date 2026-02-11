Защитник «Барселоны»: Боролся с тревожностью полтора года

В конце ноября 26-летний уругвайский футболист получил внеплановый отпуск из-за психологических проблем. В начале февраля Араухо вернулся на поле и забил один из голов в четвертьфинале Кубка Испании с «Альбасете» (2:1).
«Я не просто так взял паузу, потому что в итоге смог поработать с профессионалами, побыть с семьей, и это было именно то, что мне нужно было в духовном смысле. Долгое время чувствовал себя не очень хорошо — год или полтора, возможно. Старался быть сильным.
Я из тех, кто держит все в себе, но надо понимать, что есть профессионалы, способные тебе помочь, дать тебе то, что позволит выстоять в определенных ситуациях. Чтобы восстановиться, мне нужно было поднять руку и сказать, что со мной что-то происходит. Я боролся с тревожностью полтора года, и она переросла в депрессию, и я продолжал играть в этом состоянии. Оно не способствует хорошим выступлениям, потому что ты чувствуешь себя не в своей тарелке», — приводит слова Араухо Mundo Deportivo.
«В конце концов, мы не просто футболисты, а люди. Не все упирается в деньги и славу. Ты переживаешь из-за происходящего на поле.
Нам повезло заниматься тем, чем мы занимаемся, да, однако мы люди, у нас есть чувства. Благодарен каждому, потому что увидел поддержку в то время, когда решил сделать перерыв, и это помогло. Надо понять, что за фигурой футболиста стоит человек», — добавил Араухо.
Рональд Араухо перешел в «Барселону» из клуба «Бостон Ривер» летом 2018 года. В общей сложности защитник провел за сине-гранатовых 195 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал семь результативных передач.