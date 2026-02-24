Ричмонд
Дембеле и Руис пропустили тренировку перед игрой с «Монако»

Как сообщает журналист Оливье Талларон в социальных сетях, накануне ответного поединка плей-офф Лиги чемпионов два ключевых футболиста «ПСЖ» пропустили тренировку.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

За день до второго стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Монако» на тренировке парижской команды отсутствовали нападающий Усман Дембеле и полузащитник Фабиан Руис.

Обладатель «Золотого мяча» Дембеле испытывает проблемы с левой икроножной мышцей и последний несколько дней тренируется только в зале. Фабиан Руис возобновил индивидуальные тренировки после повреждения колена. Продолжают проходить лечение молодые футболисты парижан Сенни Маюлу и Квентен Нджанту.

Второй стыковой матч Лиги чемпионов за выход в ⅛ финала турнира состоится в среду, 25 февраля, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Первый матч, который прошел в Монако 17 февраля, завершился победой парижской команды со счетом 3:2.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов команда из Монако набрала 10 очков и заняла 21-е место. Парижский клуб заработал 14 очков и расположился на 11-й строчке.

Усман Дембеле и Фабиан Руис пропустили последний матч чемпионата Франции, в котором «ПСЖ» со счетом 3:0 переиграл «Мец». В 23 турах Лиги 1 подопечные Луиса Энрике набрали 54 очка и возглавляют турнирную таблицу. «ПСЖ» на два балла опережает идущий на втором месте «Ланс».