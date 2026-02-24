Дембеле и Руис пропустили тренировку перед игрой с «Монако»

Второй стыковой матч Лиги чемпионов за выход в ⅛ финала турнира состоится в среду, 25 февраля, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Первый матч, который прошел в Монако 17 февраля, завершился победой парижской команды со счетом 3:2.