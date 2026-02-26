Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Во вторник, 24 февраля, норвежец Александер Серлот оформил хет-трик и помог испанскому клубу обыграть в ответном матче бельгийский «Брюгге». По сумме двух встреч (3:3, 4:1) «Атлетико» вышел в ⅛ финала турнира.
До Серлота только трем норвежцам удавалось оформить хет-трик в матче Лиги чемпионов: Сигурду Рушфельдту, Фроде Йонсену и Эрлингу Холанду (дважды).
Также на награду лучшему игроку недели претендовали нападающий норвежского «Буде-Глимта» Йенс Петтер Хауге, который голом и результативной передачей помог команде обыграть в гостях миланский «Интер» (2:1), автор первого гола в ворота португальской «Бенфики» (2:1) Орельен Чуамени из испанского «Реала», а также форвард турецкого «Галатасарая» Виктор Осимхен, который в компенсированное время забил гол в ворота итальянского «Ювентуса» (5:2, 2:3).
Жеребьевка ⅛ финала Лиги чемпионов будет проведена 27 февраля. Мадридский «Атлетико» на этом этапе встретится с английским клубом — «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом».