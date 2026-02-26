Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Также на награду лучшему игроку недели претендовали нападающий норвежского «Буде-Глимта» Йенс Петтер Хауге, который голом и результативной передачей помог команде обыграть в гостях миланский «Интер» (2:1), автор первого гола в ворота португальской «Бенфики» (2:1) Орельен Чуамени из испанского «Реала», а также форвард турецкого «Галатасарая» Виктор Осимхен, который в компенсированное время забил гол в ворота итальянского «Ювентуса» (5:2, 2:3).