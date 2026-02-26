Кафанов надеется увидеть противостояние Хайкина и Сафонова в финале ЛЧ

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов выразил надежду, что Матвей Сафонов и Никита Хайкин сыграют друг против друга в финале Лиги чемпионов. Об этом он сообщил в интервью «Спорт-Экспрессу».
Сафонов представляет французский ПСЖ, а Хайкин — норвежский «Будё-Глимт». Обе команды пробились в ⅛ финала Лиги чемпионов.
«Если в первом, домашнем матче с “Интером” не было много моментов у ворот Никиты, то позавчера он своими сейвами внес действительно большой вклад в эту общую победу “Буде-Глимт” в Лиге чемпионов по итогам двух игр. Так родилась еще одна сенсация с участием норвежской команды, и этому успеху она обязана российскому вратарю. Очень хотелось бы увидеть противостояние двух наших голкиперов, Матвея Сафонова и Никиты Хайкина, в очном матче, и желательно — в финале Лиги чемпионов. “Буде-Глимт” уже прыгнул выше головы.
Выход в ⅛ финала главного клубного турнира Европы — это большое достижение для норвежского клуба. И в данном случае можно смело сказать, что в «Буде-Глимт» наш вратарь — это полкоманды", — отметил Кафанов.
Жеребьёвка ⅛ финала состоится 27 февраля. Первые матчи пройдут