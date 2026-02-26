Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Ференцварош
1
:
Лудогорец
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.90
П2
17.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Виктория Пл
0
:
Панатинаикос
1
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.36
П2
1.87
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Штутгарт
0
:
Селтик
1
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.90
П2
3.35
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Црвена Звезда
0
:
Лилль
1
Все коэффициенты
П1
8.25
X
4.59
П2
1.45
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.53
П2
3.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.16
П2
5.70
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.44
П2
5.48
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.45
П2
6.10

Кафанов надеется увидеть противостояние Хайкина и Сафонова в финале ЛЧ

Тренер вратарей сборной России Виталия Кафанов высказал надежду на встречу российских голкиперов в финале Лиги чемпионов.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов выразил надежду, что Матвей Сафонов и Никита Хайкин сыграют друг против друга в финале Лиги чемпионов. Об этом он сообщил в интервью «Спорт-Экспрессу».

Сафонов представляет французский ПСЖ, а Хайкин — норвежский «Будё-Глимт». Обе команды пробились в ⅛ финала Лиги чемпионов.

«Если в первом, домашнем матче с “Интером” не было много моментов у ворот Никиты, то позавчера он своими сейвами внес действительно большой вклад в эту общую победу “Буде-Глимт” в Лиге чемпионов по итогам двух игр. Так родилась еще одна сенсация с участием норвежской команды, и этому успеху она обязана российскому вратарю. Очень хотелось бы увидеть противостояние двух наших голкиперов, Матвея Сафонова и Никиты Хайкина, в очном матче, и желательно — в финале Лиги чемпионов. “Буде-Глимт” уже прыгнул выше головы.

Выход в ⅛ финала главного клубного турнира Европы — это большое достижение для норвежского клуба. И в данном случае можно смело сказать, что в «Буде-Глимт» наш вратарь — это полкоманды", — отметил Кафанов.

Жеребьёвка ⅛ финала состоится 27 февраля. Первые матчи пройдут 10—11 марта, ответные — 17—18 марта. Финал запланирован на 30 мая в Будапеште.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше