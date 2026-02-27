Определились все участники ⅛ финала Лиги Европы

По итогам основного этапа напрямую в ⅛ финала вышли французский «Лион», английская «Астон Вилла», датский «Мидтьюлланн», испанский «Бетис», португальские «Порту» и «Брага», немецкий «Фрайбург» и итальянская «Рома».
В четверг завершились ответные стыковые матчи за выход в ⅛ финала ЛЕ, по итогам которых дальше прошли венгерский «Ференцварош», французский «Лилль», немецкий «Штутгарт», греческий «Панатинаикос», английский «Ноттингем Форест», испанская «Сельта», итальянская «Болонья» и бельгийский «Генк».
Возможные пары ⅛ финала Лиги Европы:
- «Ференцварош» — «Порту» или «Брага»
- «Панатинаикос» — «Мидтьюлланн» или «Бетис»
- «Генк» — «Фрайбург» или «Рома»
- «Сельта» — «Лион» или «Астон Вилла»
- «Штутгарт» — «Порту» или «Брага»
- «Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн» или «Бетис»
- «Болонья» — «Рома» или «Фрайбург»
- «Лилль» — «Лион» или «Астон Вилла»
Жеребьевка пройдет в швейцарском Ньоне.
Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм». В прошлогоднем финале «шпоры» обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.
Ники Хайен
Марио Ковачевич
Йира Коллинс Сор
(Брайан Хейнен)
51′
Маттео Перес-Винлеф
101′
Дан Хейманс
(Ярне Штойкерс)
114′
Мунсеф Бакрар
45+2′
Лука Стойкович
57′
Лука Стойкович
(Морис Валинчич)
75′
26
Тобиас Лаваль
77
Закари Оуади
38
Дан Хейманс
53′
3
Муджаид Садик
6
Матте Сметс
8
Брайан Хейнен
18
Жорис Кайембе
16′
62′
19
Яймар Медина
10
Дзюня Ито
102′
7
Ярне Штойкерс
21
Ибраима Бангура
81′
24
Николас Саттлбергер
14
Йира Коллинс Сор
102′
32
Ноа Адедейи-Стернберг
29
Робин Мирисола
62′
23
Аарон Бибут
40
Доминик Ливакович
25
Морис Валинчич
7
Лука Стойкович
105′
71
Мунсеф Бакрар
26
Скотт Маккенна
3
Бруно Года
66′
22
Маттео Перес-Винлеф
8
Миха Зайц
104′
105′
14
Марко Солдо
27
Йосип Мишич
107′
117′
42
Марко Зебич
10
Габриэль Видович
74′
21
Матео Лисица
30
Фран Топик
74′
23
Кардосо Варела
15
Нико Галешич
31′
117′
41
Свен Шунта
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти