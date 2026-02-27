Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Факел
:
Урал
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.15
П2
3.20
Футбол. Первая лига
18:00
КАМАЗ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.36
П2
3.67
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.50
П2
9.60
Футбол. Германия
22:30
Аугсбург
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.55
П2
3.21
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.90
П2
3.75
Футбол. Франция
22:45
Страсбур
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.64
П2
3.00
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.70
П2
1.82
Футбол. Испания
23:00
Леванте
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.15
П2
2.90
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
1
:
КуПС
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
4
:
Ноа
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
1
:
Сигма
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
3
:
Динамо З
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
ПАОК
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Фенербахче
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Бранн
0
П1
X
П2

Определились все участники ⅛ финала Лиги Европы

В ⅛ финала вышли 16 команд. Жеребьевка этой стадии Лиги Европы состоится сегодня, 27 февраля.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: UEFA

По итогам основного этапа напрямую в ⅛ финала вышли французский «Лион», английская «Астон Вилла», датский «Мидтьюлланн», испанский «Бетис», португальские «Порту» и «Брага», немецкий «Фрайбург» и итальянская «Рома».

В четверг завершились ответные стыковые матчи за выход в ⅛ финала ЛЕ, по итогам которых дальше прошли венгерский «Ференцварош», французский «Лилль», немецкий «Штутгарт», греческий «Панатинаикос», английский «Ноттингем Форест», испанская «Сельта», итальянская «Болонья» и бельгийский «Генк».

Возможные пары ⅛ финала Лиги Европы:

  • «Ференцварош» — «Порту» или «Брага»
  • «Панатинаикос» — «Мидтьюлланн» или «Бетис»
  • «Генк» — «Фрайбург» или «Рома»
  • «Сельта» — «Лион» или «Астон Вилла»
  • «Штутгарт» — «Порту» или «Брага»
  • «Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн» или «Бетис»
  • «Болонья» — «Рома» или «Фрайбург»
  • «Лилль» — «Лион» или «Астон Вилла»

Жеребьевка пройдет в швейцарском Ньоне.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм». В прошлогоднем финале «шпоры» обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

Генк
3:3
Основное время: 1:3 (0:1)
ДВ
Динамо З
Футбол, Лига Европы, Стыковые матчи
26.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Cegeka Arena
Главные тренеры
Ники Хайен
Марио Ковачевич
Голы
Генк
Йира Коллинс Сор
(Брайан Хейнен)
51′
Маттео Перес-Винлеф
101′
Дан Хейманс
(Ярне Штойкерс)
114′
Динамо З
Мунсеф Бакрар
45+2′
Лука Стойкович
57′
Лука Стойкович
(Морис Валинчич)
75′
Составы команд
Генк
26
Тобиас Лаваль
77
Закари Оуади
38
Дан Хейманс
53′
3
Муджаид Садик
6
Матте Сметс
8
Брайан Хейнен
18
Жорис Кайембе
16′
62′
19
Яймар Медина
10
Дзюня Ито
102′
7
Ярне Штойкерс
21
Ибраима Бангура
81′
24
Николас Саттлбергер
14
Йира Коллинс Сор
102′
32
Ноа Адедейи-Стернберг
29
Робин Мирисола
62′
23
Аарон Бибут
Динамо З
40
Доминик Ливакович
25
Морис Валинчич
7
Лука Стойкович
105′
71
Мунсеф Бакрар
26
Скотт Маккенна
3
Бруно Года
66′
22
Маттео Перес-Винлеф
8
Миха Зайц
104′
105′
14
Марко Солдо
27
Йосип Мишич
107′
117′
42
Марко Зебич
10
Габриэль Видович
74′
21
Матео Лисица
30
Фран Топик
74′
23
Кардосо Варела
15
Нико Галешич
31′
117′
41
Свен Шунта
Статистика
Генк
Динамо З
Желтые карточки
2
3
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
22
17
Удары в створ
7
6
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
8
7
Фолы
12
12
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти