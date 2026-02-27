Определились все участники ⅛ финала Лиги Европы

В четверг завершились ответные стыковые матчи за выход в ⅛ финала ЛЕ, по итогам которых дальше прошли венгерский «Ференцварош», французский «Лилль», немецкий «Штутгарт», греческий «Панатинаикос», английский «Ноттингем Форест», испанская «Сельта», итальянская «Болонья» и бельгийский «Генк».